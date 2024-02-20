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В Екатеринбурге за год на 7% выросло количество ногтевых студий

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. В Екатеринбурге, по данным 1 февраля 2024 года, на 7,1% выросло количество ногтевых студий год к году. Такие сведения представлены в аналитическом обзоре предприятий, предоставляющих услуги в сфере красоты, созданном сервисом 2ГИС.

Так, количество ногтевых студий в столице Среднего Урала составляет, по данным на 1 февраля 2024 года, 1 тыс. 712 единиц. Число салонов, предлагающих уход за бровями, увеличилось на 11,6% в отчетном периоде и достигло 1 тыс. 255 единиц. Количество парикмахерских в Екатеринбурге составляет 1 тыс. 349 единиц, что на 3,5% выше показателей прошлого года.
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