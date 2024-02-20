В Екатеринбурге за год на 7% выросло количество ногтевых студий

УрБК, Челябинск, 20.02.2024. В Челябинске средняя стоимость аренды студий в январе 2024 года составила 20 тыс. руб. За ...20.02.2024 В Екатеринбурге спрос на аренду студий за год вырос на 60%
В Екатеринбурге средняя стоимость аренды студий в январе 2024 года составила 22 тыс. руб. За год этот показатель вырос ...20.02.2024 В Екатеринбурге спрос на аренду студий за год вырос на 60%
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость аренды студий в январе 2024 года составила 22 тыс. ...15.02.2024 Администрация Екатеринбурга выделит в 2024 году 18 млн 719 тыс. рублей в виде субсидии на поддержку малого бизнеса
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. В рамках программы «Развитие и поддержка промышленности, малого и среднего ...18.12.2023 В Екатеринбурге количество автосалонов выросло на 36,5%
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. По данным картографического сервиса 2ГИС, с января 2022 по ноябрь 2023 года общее ...