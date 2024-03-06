В Челябинске за год на 17% выросло количество студий по уходу за бровями

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. В Екатеринбурге, по данным 1 февраля 2024 года, на 7,1% выросло количество ногтевых ...28.02.2024 В Челябинске предложение небольших квартир на первичном рынке за год выросло в 2,7 раза
УрБК, Челябинск, 28.02.2024. В Челябинске средняя стоимость квартир площадью до 25 кв. м. на первичном рынке в феврале ...20.02.2024 В Челябинске аренда студий за год подорожала на 43%
УрБК, Челябинск, 20.02.2024. В Челябинске средняя стоимость аренды студий в январе 2024 года составила 20 тыс. руб. За ...30.01.2024 В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир составляет 2 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 30.01.2024. В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир составляет 2 тыс. руб. За год ...18.03.2021 В Челябинске количество салонов красоты за год снизилось на 11,7%
УрБК, Челябинск, 18.03.2021. В Челябинске по состоянию на март текущего года работает 560 салонов красоты, что на 11,7% ...