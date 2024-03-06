В Челябинске за год на 17% выросло количество студий по уходу за бровями

УрБК, Челябинск, 07.03.2024. В Челябинске, по данным 1 февраля 2024 года, на 17,1% по сравнению с прошлым годом выросло количество студий, предлагающих услуги по уходу за бровями. Такие сведения представлены в аналитическом обзоре предприятий, предоставляющих услуги в сфере красоты, созданном сервисом 2ГИС.



Так, количество студий по уходу за бровями в столице Южного Урала составляет, по данным на 1 февраля 2024 года, 958 штук. Число салонов ногтевого сервиса за этот же период увеличилось на 5,8% и достигло 1 тыс. 354 единиц. Количество парикмахерских в Челябинске составляет 1 тыс. 277, что на 0,4% выше показателей прошлого года.