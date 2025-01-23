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23.01.2025

Число закрытых салонов китайских автобрендов в РФ за год выросло в 2,4 раза

УрБК, Москва, 23.01.2025. Количество закрытых салонов китайских автобрендов за 2024 год выросло в 2,4 раза по сравнению с предыдущим годом: до 449 точек. При этом число таких открытых салонов за аналогичный период снизилось в 1,5 раза, до 964 точек. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компаний «Газпромбанк Автолизинг» и «АвтоБизнесРевю».

Эксперты связывают этот тренд с жесткой политикой дистрибуторов и недостаточной прибыльностью данного бизнеса.

По прогнозам дилеров, увеличение числа закрытых салонов китайских автобрендов продолжится из-за их переизбытка.

«Конкуренция среди китайских дилерских центров сейчас находится на пике, и закрытия точно будут продолжаться», — считает директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

Добавим, больше всего салонов в 2024 году открыла китайско-белорусская марка Belgee (135 точек). На втором месте — Solaris (86 салонов), на третьем — Haval (75 салонов).
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