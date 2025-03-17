Доля китайских автобрендов на российском рынке может достигнуть 90%

УрБК, Москва, 17.03.2025. В России за два месяца 2025 года реализовали 91 тыс. новых китайских автомобилей. По ...07.02.2024 На Среднем Урале доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей составила 43%
В Свердловской области доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей составила 43% в 2023 году. За ...07.02.2024 На Среднем Урале доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей составила 43%
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В Свердловской области доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей ...18.01.2024 Доля китайских брендов на авторынке РФ составляет 50%
УрБК, Москва, 18.01.2024. Доля автомобилей китайского производства на российском авторынке составляет 50%, пишет ТАСС, ...10.03.2023 В Свердловской области доля новых китайских автомобилей на рынке достигла 26%
УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. В Свердловской области за январь-февраль доля китайских машин на рынке новых ...