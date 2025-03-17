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Сегодня, 13:34

Доля китайских автобрендов на российском рынке может достигнуть 90%

УрБК, Москва, 31.03.2025. Доля китайских автомобильных брендов в структуре импорта в РФ по итогам 2025 года может достигнуть 90%, тогда как сейчас этот показатель составляет 80%. Об этом заявил гендиректор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев, сообщает ТАСС.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков прогнозирует, что в долгосрочной перспективе доля китайских автомобилей снизится благодаря появлению на рынке гибридов — российско-китайских марок.

«Сейчас новый тренд появился: вместо китайских автомобилей появились псевдороссийские бренды. Формально доля китайцев уменьшается, но растет популярность таких марок, как Belgee, Knewstar, Xcite, «Москвич» и другие», — отметил он.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов полагает, что текущая доля китайских брендов в 60% в ближайшие годы сохранится на прежнем уровне. Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский предсказывает, что в 2025 году наибольшей популярностью будут пользоваться самые дешевые китайские марки и автомобили премиального сегмента.
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