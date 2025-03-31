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Сегодня, 16:40

Новые автомобили в РФ в первом полугодии подешевели на 2%

УрБК, Москва, 17.07.2025. Средняя стоимость новых автомобилей в России за первые шесть месяцев 2025 года снизилась на 2%. При этом за июнь цены выросли на 0,5%. Об этом рассказал заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев, пишет ТАСС.

По его словам, за весь прошлый год новые машины в стране подорожали на 6%.

Ренат Тюктеев также добавил, что сейчас скидки на официально ввезенные в РФ автомобили в среднем составляют 350-950 тыс. руб.

Ранее о снижении стоимости новых автомобилей в Свердловской области рассказали аналитики сервиса Авто.ру.
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