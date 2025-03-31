Новые автомобили в РФ в первом полугодии подешевели на 2%

УрБК, Москва, 31.03.2025. Доля китайских автомобильных брендов в структуре импорта в РФ по итогам 2025 года может ...09.01.2025 Российские автодилеры прогнозируют падение продаж автомобилей в 2025 году на 12-25%
УрБК, Москва, 09.01.2025. Российские автодилеры ожидают падения продаж автомобилей в 2025 году на 12-25%, пишет ТАСС. ...24.01.2024 Китайские автомобили в России подорожали на 11% в 2023 году
УрБК, Москва, 24.01.2024. По итогам 2023 года автомобили китайского производства подорожали в России на 11%, до 3,3 млн ...17.04.2023 Подержанные автомобили в РФ за год подорожали на 20-30%
УрБК, Москва, 17.04.2023. В России подержанные автомобили за год подорожали на 20-30%. При этом новые автомобили в ...11.10.2021 Подержанные автомобили в РФ с начала года подорожали на 20%
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2021. Средняя стоимость автомобилей с пробегом на российском рынке за 9 месяцев 2021 года ...