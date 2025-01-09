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09.01.2025

Российские автодилеры прогнозируют падение продаж автомобилей в 2025 году на 12-25%

УрБК, Москва, 09.01.2025. Российские автодилеры ожидают падения продаж автомобилей в 2025 году на 12-25%, пишет ТАСС.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев считает, что в текущем году продажи автомобилей составят от 1,3 до 1,4 млн единиц, тогда как в 2024 году было продано 1,6 млн машин. Таким образом, сокращение рынка может составить 12-18%. Однако, если ключевая ставка Банка России повысится и останется высокой долгое время, рынок продаж автомобилей может упасть как минимум на 15%, уверен эксперт.

Заместитель гендиректора компании «Рольф» Светлана Виноградова прогнозирует сокращение числа продаж автомобилей на 15-20%. Она отмечает, что цена на автомобили может увеличиться на 10%. Генеральный директор ГК «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич полагает, что ужесточение денежно-кредитной политики существенно повлияет на рынок, предвидя снижение продаж на 25%. Это приведет к тому, что продажи автомобилей достигнут уровня в 1,1-1,2 млн единиц. Он считает, что такая динамика усложнит ситуацию на рынке.
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