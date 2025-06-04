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Средняя стоимость нового автомобиля в Свердловской области за месяц выросла на 4,4%

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2025. Средняя стоимость нового автомобиля в Свердловской области в июне составила 2,61 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 4,4%, говорится в исследовании сервиса Авто.ру.

В топ-3 наиболее подорожавших моделей в регионе вошли Omoda C5 (+3,2%, до 2,92 млн руб.), Livan S6 Pro (+2,3%, до 1,96 млн руб.) и Tank 500 (+2,2%, до 7,7 млн руб.).

При этом автомобиль марки Xcite X-Cross 7 за последний месяц подешевел на 3,8% (до 2,52 млн руб.), Haval M6 — на 2,9% (до 2,23 млн руб.).
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