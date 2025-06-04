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04.06.2025

Средняя стоимость нового автомобиля в Свердловской области за месяц снизилась на 3,6%

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2025. Средняя стоимость нового автомобиля в Свердловской области в мае составила 2,5 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель снизился на 3,6%, говорится в исследовании сервиса Авто.ру.

В топ-3 наиболее подешевевших моделей в регионе вошли Livan S6 Pro (-18,9%, до 1,92 млн руб.), Livan X6 Pro (-14,9%, до 2,15 млн руб.) и Livan X3 Pro (-8,4%, до 1,67 млн руб.).

При этом автомобили марки Haval H3 за последний месяц подорожали на 3,9% (до 3,08 млн руб.), Geely Coolray — на 3% (до 3,04 млн руб.), Москвич 3 — на 1,7% (до 1, 88 млн руб.), Chery Tiggo 8 Pro Max — на 1,6% (до 3,68 млн руб.), Exeed LX — на 1,5% (до 3,61 млн руб.).
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