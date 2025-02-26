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Средняя стоимость нового автомобиля в Свердловской области составляет 2,62 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2025. Средняя стоимость нового автомобиля в Свердловской области в марте составила 2,62 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель не изменился, говорится в исследовании сервиса Авто.ру.

При этом цены на некоторые модели продолжают расти. Так, автомобили Omoda C5 за последний месяц подорожали на 3,8% (до 2,96 млн руб.), Haval F7 — на 2,6% (до 3,35 млн руб.), Chery Tiggo 7 Pro Max — на 1,5% (до 3,04 млн руб.), Haval H5 — на 1,1% (до 4,21 млн руб.), Geely Monjaro — на 1,1% (до 4,9 млн руб.).

В топ-3 наиболее подешевевших моделей вошли Haval Jolion (-2,4%, до 2,57 млн руб.), Chery Tiggo 8 Pro Max (-1,6%, до 3,67 млн руб.) и Chery Tiggo 4 Pro (-1,5%, до 2,01 млн руб.).

«Анализ объявлений от официальных дилеров по итогам первого квартала показал, что рынок вновь развернулся в сторону покупателя. Сейчас продавцы стали чаще предлагать специальные условия, которые делают покупку более выгодной», — отмечают аналитики сервиса.
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