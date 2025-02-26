Средняя стоимость нового автомобиля в Свердловской области составляет 2,62 млн рублей

УрБК, Москва, 26.02.2024. В январе в России было продано 17 тыс. 577 китайских авто с пробегом, что на 96,6% больше, ...17.01.2025 Средняя стоимость поддержанного автомобиля в РФ за год снизилась на 12%
УрБК, Москва, 17.01.2025. В России средняя стоимость поддержанного автомобиля к концу 2024 года опустилась до 2 млн ...14.01.2025 В Свердловской области средняя стоимость нового автомобиля за год снизилась на 7%
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. В Свердловской области средняя стоимость нового автомобиля за 2024 год снизилась на ...24.01.2024 Китайские автомобили в России подорожали на 11% в 2023 году
УрБК, Москва, 24.01.2024. По итогам 2023 года автомобили китайского производства подорожали в России на 11%, до 3,3 млн ...26.07.2023 В Свердловской области на 43,1% вырос спрос на новые китайские автомобили
По итогам января-июня 2023 года в Свердловской области спрос на новые китайские автомобили вырос на 43,1% по сравнению ...