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В Челябинске на 12% за год выросло количество салонов beauty-услуг для домашних питомцев

УрБК, Челябинск, 15.10.2024. В Челябинске за период с 1 октября 2023 года по 1 октября 2024 года количество салонов, предлагающих уходовые услуги для домашних питомцев, увеличилось на 11,76%. Такие данные приведены в аналитическом отчете платформы 2ГИС.

По данным на 1 октября в столице Южного Урала открыто 114 груминг-салонов. Первое место по приросту таких заведений за год занял Санкт-Петербург, где количество студий выросло на 39% до 581 единицы. Самый маленький прирост зафиксирован в Самаре: здесь за год количество салонов увеличилось всего на 2,53% и достигло 81 единицы.
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