В Челябинске на 12% за год выросло количество салонов beauty-услуг для домашних питомцев

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2024. Количество груминг-салонов в Екатеринбурге за год выросло на 13,75% и достигло 182 ...07.03.2024 В Челябинске за год на 17% выросло количество студий по уходу за бровями
УрБК, Челябинск, 07.03.2024. В Челябинске, по данным 1 февраля 2024 года, на 17,1% по сравнению с прошлым годом выросло ...06.03.2024 В Екатеринбурге за год на 7% выросло количество ногтевых студий
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. В Екатеринбурге, по данным 1 февраля 2024 года, на 7,1% выросло количество ногтевых ...18.03.2021 В Челябинске количество салонов красоты за год снизилось на 11,7%
УрБК, Челябинск, 18.03.2021. В Челябинске по состоянию на март текущего года работает 560 салонов красоты, что на 11,7% ...12.02.2015 Екатеринбург занял второе место в рейтинге городов РФ по числу цветочных магазинов
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2015. Компания 2ГИС провела анализ 15 городов-миллионников России по числу цветочных салонов ...