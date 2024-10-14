В Челябинске на 12% за год выросло количество салонов beauty-услуг для домашних питомцев

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2024. Количество груминг-салонов в Екатеринбурге за год выросло на 13,75% и достигло 182 ...

В Екатеринбурге за год количество груминг-салонов выросло почти на 14%

В Челябинске за год на 17% выросло количество студий по уходу за бровями

УрБК, Челябинск, 07.03.2024. В Челябинске, по данным 1 февраля 2024 года, на 17,1% по сравнению с прошлым годом выросло ...