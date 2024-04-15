В Екатеринбурге за год количество груминг-салонов выросло почти на 14%

УрБК, Москва, 15.04.2024. Количество россиян, воспользовавшихся упрощенной процедурой внесудебного банкротства через ...07.03.2024 В Челябинске за год на 17% выросло количество студий по уходу за бровями
УрБК, Челябинск, 07.03.2024. В Челябинске, по данным 1 февраля 2024 года, на 17,1% по сравнению с прошлым годом выросло ...06.03.2024 В Екатеринбурге за год на 7% выросло количество ногтевых студий
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. В Екатеринбурге, по данным 1 февраля 2024 года, на 7,1% выросло количество ногтевых ...18.12.2023 В Екатеринбурге количество автосалонов выросло на 36,5%
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. По данным картографического сервиса 2ГИС, с января 2022 по ноябрь 2023 года общее ...09.09.2020 Число компаний на рынке внутреннего туризма в Екатеринбурге выросло на 88%
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2020. За год прирост числа организаций внутреннего туризма в Екатеринбурге составил 88%. Об ...