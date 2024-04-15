В Екатеринбурге за год количество груминг-салонов выросло почти на 14%

Количество внесудебных банкротств в России выросло в пять раз в I квартале 2024 года

В Челябинске за год на 17% выросло количество студий по уходу за бровями

УрБК, Челябинск, 07.03.2024. В Челябинске, по данным 1 февраля 2024 года, на 17,1% по сравнению с прошлым годом выросло ...