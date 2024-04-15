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Вчера, 17:02

В Екатеринбурге за год количество груминг-салонов выросло почти на 14%

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2024. Количество груминг-салонов в Екатеринбурге за год выросло на 13,75% и достигло 182 единиц. Такие данные приведены в аналитике платформы 2ГИС.

В целом, количество таких организаций, по данным геосервиса, в городах-миллионниках России за последний год — с октября 2023 года по октябрь 2024 года — выросло на 16%, а за последние пять лет — вдвое и сейчас составляет более 2,8 тыс. компаний.

Отметим, что груминг-студии предлагают широкий набор опций по уходу за животными: купание, тримминг или стрижку шерсти, экспресс-линьку, обрезку когтей и другие процедуры. В отличие от владельцев, в салонах работают профессиональные грумеры, которые выполняют процедуры быстро и качественно, сводя психологический дискомфорт для питомцев к минимуму.
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