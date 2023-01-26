Суд взыскал более 55 тыс. рублей с двух перевозчиков Каменска-Уральского за высадку детей из автобуса

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. Прокуратура Каменска-Уральского провела проверку ООО «ЖКХ-Урал». Выяснилось, что один ...12.03.2021 Жительница Каменска-Уральского отсудила у «Пятерочки» более 100 тыс. рублей за травмирование из-за падения на крыльце магазина
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2021. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Красногорского районного суда ...09.12.2019 Суд обязал компанию «СинараТрансАвто» выплатить работнику 200 тыс. рублей за травму на производстве
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2019. Суд обязал компанию «СинараТрансАвто» выплатить работнику 200 тысяч рублей компенсации ...06.12.2018 В Каменске-Уральском «Мегамарт» заплатит 60 тыс. рублей клиентке за сломанную руку на территории магазина
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2018. Пострадавшая из-за наледи клиентка магазина «Мегамарт» в Каменске-Уральском взыскала с ...11.06.2015 Жительница Каменска-Уральского взыскала с предприятия Русала 180 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2015. Красногорский районный суд Каменска-Уральского удовлетворил исковые требования о ...