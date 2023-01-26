Суд взыскал более 55 тыс. рублей с двух перевозчиков Каменска-Уральского за высадку детей из автобуса

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. Два перевозчика Каменска-Уральского — ООО «Экспресс Сити» и ООО «ПАП-1» — должны выплатить более 55 тыс. руб. по иску местных жительниц. Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, основанием для подачи иска стала высадка двух детей из рейсового автобуса № 8.



Инцидент произошел в начале 2023 года. Кондуктор, высаживая детей, указала на то, что их проездные, выданные в школе, недействительны.



«В ожидании другого автобуса ребята провели более получаса на улице при температуре -17 градусов. Мать школьников обратилась с иском в Синарский районный суд Каменска-Уральского, требуя с перевозчиков ООО «Экспресс Сити» и ООО «ПАП-1» взыскать компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетних», — говорится в сообщении.



В суде выяснилось, что в декабре 2022 года предприятие ООО «Экспресс-Сити» через школы выдало детям проездные билеты, которые закупались за счет бюджета Каменска-Уральского. В начале января перевозчик на маршруте № 8 «Краеведческий музей — Хозспособ — Воинская часть» сменился, о чем образовательные учреждения были предупреждены. ООО «ПАП-1» просило в иске отказать, так как предприятие проездные не выдавало, а значит, не является надлежащим ответчиком.



Синарский районный суд Каменска-Уральского иск удовлетворил частично: взыскал с ООО «ПАП-1» в пользу несовершеннолетних по 10 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, по 875 руб. — судебных расходов, по 641 руб. — почтовых расходов. С ООО «Экспресс-Сити» — компенсацию морального вреда (по 5 тыс. руб.), штраф (по 2,5 тыс. руб.), а также судебные и почтовые расходы.



Перевозчики обжаловали решение в апелляционной инстанции. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда оставила в силе решение первой инстанции.