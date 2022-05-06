В Каменске-Уральском компания «ЖКХ-Урал» выплатит 500 тыс. рублей в качестве компенсации сотруднику за травму на работе

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. Прокуратура Каменска-Уральского провела проверку ООО «ЖКХ-Урал». Выяснилось, что один сотрудник был травмирован во время выполнения трудовой деятельности, поэтому с компании была взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тыс. руб. и иные выплаты.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, житель Каменска-Уральского в апреле 2021 года устроился в ООО «ЖКХ-Урал» на должность разнорабочего. 25 октября 2021 года рядом с улицей Железнодорожной, 16 во время выполнения рабочих обязанностей на него упало бревно. В результате он получил перелом поперечных отростков позвонков, закрытые переломы ребер с левой стороны. Теперь мужчина находится на амбулаторном лечении.



После проверки организации местная прокуратура направила иск в Синарский районный суд Каменска-Уральского о взыскании с работодателя компенсации расходов на лечение, а также компенсации морального вреда.



Синарский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора в неполном объеме: с работодателя в качестве возмещения морального вреда взыскали 500 тыс. руб., 6 тыс. 260 руб. — за лечение, 30 тыс. руб. — за нарушение трудовых прав. Отмечается, что восстановление прав заявителя находится на контроле городской прокуратуры.