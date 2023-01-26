Горнолыжный курорт «Гора Белая» заплатит более 650 тыс. рублей за травму подростка

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. По решению Свердловского областного суда ГАУ СО «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» обязано выплатить 653 тыс. 328 руб. за травму подростка. Ребенок пострадал в январе 2021 года, пытаясь протянуть сноутюбинг через турникет, однако упал и получил травму колена.



Родители мальчика подали иск в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила к ГАУ СО «ГЛК «Гора Белая» о взыскании компенсации морального вреда, штрафа, убытков. В сумме — почти 880 тыс. руб., сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Суд первой инстанции в ходе рассмотрения материалов дела пришел к выводу, что падение несовершеннолетнего произошло в результате ненадлежащей организации ответчиком прохода через турникет к аттракциону. На станции посадки отсутствовал дежурный, не было правил прохода через турникет и проноса сноутюбингов через него, не была организована доставка спортивного инвентаря к месту посадки пассажиров.



Решением Дзержинского районного суда Нижнего Тагила исковые требования были удовлетворены частично. С ГАУ СО «ГК «Гора Белая» в пользу несовершеннолетнего была взыскана компенсация морального вреда в размере 350 тыс. руб. В пользу отца и матери — по 60 тыс. руб., также в пользу родителей взысканы убытки в размере 4 тыс. 552 руб., расходы на составление претензии — 1,5 тыс. руб., а также штраф — 177 тыс. 276 руб.



Ответчик не согласился с решением и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Однако судебная коллегия по гражданским делам полностью согласилась с выводом нижестоящей инстанции и оставила решение в силе. Оно вступило в законную силу.