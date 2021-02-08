Житель Нижнего Тагила через суд добился возмещений от компании «Расчетный информационный центр» за использование его персональных данных

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. Житель Нижнего Тагила запросил сведения у АО «Расчетный информационный центр» о том, как хранятся его персональные данные, кто их обрабатывает и кому передает. Однако представители организации не дали разъяснений должным образом, сообщает пресс-служба свердловского облсуда.



В октябре 2021 года тагильчанин запросил от АО «РИЦ» информацию о факте обработки его персональных данных, о правовых основаниях и целях их деятельности. Он хотел узнать, у кого есть доступ к его персональным данным, где источник их получения, а также о том, была ли осуществлена передача его личных сведений.



Представители центра в ноябре 2021 прислали отклик на заявление мужчины, но там он не нашел ответов на свои вопросы. Он обратился с жалобой в Роскомнадзор, и в результате был составлен протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 13.11 КоАП РФ «Невыполнение оператором предусмотренной законодательством РФ в области персональных данных обязанности по предоставлению субъекту персональных данных информации, касающейся обработки его персональных данных».



В марте 2022 года после постановления мирового судьи судебного участка № 8 Октябрьского судебного района Екатеринбурга АО «РИЦ» привлекли к административной ответственности по части 4 статьи 13.11 КоАП РФ и оштрафовали на 40 тыс. руб.



Затем местный житель обратился в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила с иском к АО «РИЦ» о взыскании компенсации морального вреда и прекращении обработки его персональных данных. Истец требовал с «Расчетного информационного центра» 172 тыс. 568 руб. за моральный вред и 300 руб. — за расходы по оплате госпошлины. По решению суда исковые требования были удовлетворены частично: взыскано 5 тыс. руб. компенсации морального ущерба и 300 руб. госпошлины. Ответчик обжаловал решение в Свердловском областном суде.



Свердловский областной суд, изучив материалы дела и доводы сторон, пришел к выводу, что факт нарушения АО «РИЦ» неимущественных прав истца был доказан в суде первой инстанции. По итогам апелляционного рассмотрения решение Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила было оставлено в силе.