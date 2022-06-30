В Каменске-Уральском будут судить начальника участка «Уралэлектромаша» за полученную его сотрудником тяжелую травму

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. В Каменске-Уральском перед судом предстанет начальник ремонтно-строительного участка ЗАО «Уралэлектромаш», который обвиняется в нарушении требований охраны труда, что привело к тяжелой травме его сотрудника. Обвинительное заключение утверждено местной прокуратурой,



По версии следствия, 11 июля 2022 года обвиняемый устно поручил бригаде ремонтно-строительного участка убрать от мусора кровлю обмоточно-пропиточного цеха. При этом работников не обеспечили средствами индивидуальной защиты, включая страховочные предохранительные веревки, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе уборки под одним из сотрудников обрушилась кровля, и он упал с высоты 11 метров. От этого пострадавший получил сочетанную механическую травму туловища в виде переломов позвонков, ребер справа и слева, ссадин груди, двустороннего пневмоторакса.



Уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» будет рассмотрено Синарским районным судом Каменска-Уральского.