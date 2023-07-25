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Вчера, 17:19

Мастера Надеждинского металлургического завода будут судить за производственную травму подчиненного

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. В Свердловской области прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении мастера ПАО «Надеждинский металлургический завод». Мужчина обвиняется в несоблюдении требований охраны труда, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью работнику, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствием было установлено, что осенью прошлого года мастер допустил к работе подчиненного, который не обладал необходимыми для выполнения задачи навыками, а также не использовал при работе имеющиеся у него индивидуальные средства защиты. В результате работник получил травму головы.

Мастер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Уголовное дело направлено в Серовский районный суд для рассмотрения по существу.
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