Мастера Надеждинского металлургического завода будут судить за производственную травму подчиненного

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. Трое сотрудников АО «Уральская фольга» (входит в состав ОК «РУСАЛ») предстанут перед ...15.10.2021 В Невьянске будут судить предпринимателя за тяжелые травмы рабочего
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2021. Прокуратура Невьянска утвердила обвинительное заключение в отношении 47-летнего ...06.04.2017 В Екатеринбурге мастера УК «Верх-Исетская» будут судить за гибель подчиненного при уборке снега с крыши
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2017. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по ...23.10.2015 Возбуждено уголовное дело по факту несчастного случая на предприятии УГМК в Красноуральске
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2015. Прокуратура Красноуральска провела проверку по факту произошедшего 14 сентября 2015 ...23.09.2014 Возбуждено уголовное дело по факту несчастного случая в ООО «Агрофирма «Северная» в Красноуральске
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2014. Прокуратура Красноуральска провела проверку по факту несчастного случая, который ...