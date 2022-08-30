В Екатеринбурге будут судить директора компании «Универсальный мастер» за нарушение требований охраны труда

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Универсальный мастер» за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Установлено, что с февраля 2017 по сентябрь 2022 года директор компании «Универсальный мастер» не предоставляла работникам организации средства индивидуальной защиты — специальные очки и лицевой щиток с креплением на каску.



Так, директор ООО «Универсальный мастер» допустила к работе без должного обучения формовщика ручной формовки, выбивщика и обрубщика без средств защиты. Также не было совершено первичного и периодического медицинских осмотров.



22 сентября 2022 года потерпевший по поручению обвиняемой должен был выполнить в цеху колку чугуна. Однако во время подготовки сырья и материалов по лому чугуна из-за того, что на нем не было средств защиты, при ударе кувалдой из-под заготовки отделился металлический фрагмент и попал потерпевшему в правый глаз. В результате работнику была причинена сильная травма глаза.



Дело будет направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.