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В Екатеринбурге будут судить директора компании «Универсальный мастер» за нарушение требований охраны труда

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Универсальный мастер» за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что с февраля 2017 по сентябрь 2022 года директор компании «Универсальный мастер» не предоставляла работникам организации средства индивидуальной защиты — специальные очки и лицевой щиток с креплением на каску.

Так, директор ООО «Универсальный мастер» допустила к работе без должного обучения формовщика ручной формовки, выбивщика и обрубщика без средств защиты. Также не было совершено первичного и периодического медицинских осмотров.

22 сентября 2022 года потерпевший по поручению обвиняемой должен был выполнить в цеху колку чугуна. Однако во время подготовки сырья и материалов по лому чугуна из-за того, что на нем не было средств защиты, при ударе кувалдой из-под заготовки отделился металлический фрагмент и попал потерпевшему в правый глаз. В результате работнику была причинена сильная травма глаза.

Дело будет направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

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