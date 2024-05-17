В Екатеринбурге экс-бухгалтера будут судить за взятку в размере более 830 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение ...27.06.2023 В Екатеринбурге за хищение денег клиентов перед судом предстанет директор компании «Исеть-Страхование»
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение ...28.09.2020 В Магнитогорске экс-директора похоронного комбината обвиняют в получении взяток на сумму более 2,7 млн рублей
УрБК, Челябинск, 28.09.2020. Прокуратура Магнитогорска в ближайшее время направит в суд уголовное дело в отношении ...16.06.2017 В Екатеринбурге будут судить старшего судебного пристава за взятку в 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2017. В суд направлено уголовное дело в отношении старшего судебного пристава Октябрьского ...07.06.2017 Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-главы Верх-Исетского района Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2017. Уголовное дело в отношении бывшего главы Верх-Исетского района Екатеринбурга, ...