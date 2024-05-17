В Екатеринбурге экс-бухгалтера будут судить за взятку в размере более 830 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. Прокуратура направит в суд уголовное дело в отношении бывшей начальницы Централизованной бухгалтерии образовательных учреждений Орджоникидзевского района Екатеринбурга, которую обвиняют в получении взятки на сумму более 830 тыс. руб.



Ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу. Оно было возбуждено по пунктам «б», «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом через посредника».



По данным следствия, женщина возглавляла Централизованную бухгалтерию образовательных учреждений Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. Она рассказала знакомой о планах руководства исключить две фирмы из поставок овощей в детсады Орджоникидзевского района. Позже с помощью подельника женщина сообщила организациям, что поможет им при заключении договоров на поставки продуктов в дошкольные учреждения, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Однако начальница бухгалтерии потребовала в обмен на свои услуги взятку в размере 5% от цены продуктов, поставляемых ежемесячно. Руководство фирм согласилось на сделку. С февраля по сентябрь 2023 года женщина присвоила более 830 тыс. руб. Потом с помощью своих коллег екатеринбурженка убеждала начальство заключить договор с конкретными поставщиками.



Правоохранители передадут уголовное дело в Орджоникидзевский райсуд. Женщине грозит тюремное заключение до 12 лет.