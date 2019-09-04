Рынок оптики: между здоровьем, технологиями и модой

Российский рынок изготовления очков сегодня — это арена борьбы федеральных и региональных игроков, где маркетинговая активность достигает пика. Сети соревнуются в скидках, расширении точек присутствия и агрессивной рекламе, но за этим скрывается более глубокий идеологический раскол. Одни компании позиционируют очки исключительно как медицинский прибор, делая ставку на сотрудничество с офтальмологами и декларируют «клинический» подход. Другие фокусируются на технологиях, продвигая «инновационные» линзы с защитными покрытиями или специфические материалы, которые и позиционируются как уникальное предложение. Разница часто определяется бэкграундом управленцев: выходцы из медицинской среды делают акцент на здоровье, а специалисты с техническим образованием — на качестве продукции.
Однако запросы потребителей давно переросли эту дихотомию. Современный клиент воспринимает очки комплексно: как инструмент коррекции зрения, технологичный аксессуар и элемент личного стиля. Последнее становится важнейшим фактором — качество и ассортимент товара, представленные бренды в салонах оптики практически идентичны. Покупатель хочет, чтобы оправа подчеркивала индивидуальность, соответствовала модным трендам и гармонировала с образом. Но большинство салонов по-прежнему разделяют процесс на два этапа: медицинский кабинет с тонометрами и рецептами и стенд с оправами, где клиент остается один на один с выбором. Врач выписывает рецепт, консультант помогает подобрать линзы, но критически не хватает третьего звена — «модного эксперта», который объяснит, как именно новые очки впишутся в повседневный стиль.
Пробел в customer experience особенно заметен на фоне мировой практики. За рубежом очки давно интегрированы в контекст моды: бренды сотрудничают с дизайнерами, выпускают коллекции в духе сезонных трендов, создают концептуальные пространства для примерки. Покупательский путь превращается в иммерсивный опыт, где медицинская необходимость сочетается с эстетикой. В Екатеринбурге ритейл оптики остается функциональным: даже в премиальном сегменте редко встречаются сервисы стилистов, цифровые примерочные или зоны, вдохновляющие на эксперименты с образом.
Проблема кроется в узкой специализации игроков. Напомним: оптики, выросшие из медицинских учреждений, воспринимают очки как «протез» для глаз. Те, кто вышел из инженерной среды, видят в них продукт точных расчетов. Но ни те, ни другие не рассматривают оправу как модный аксессуар, который можно менять как сумку или обувь. Между тем, поколения миллениалов и зумеров уже сформировали спрос на очки как часть самовыражения — даже без диоптрий. Солнцезащитные модели, прозрачные линзы с blue-light-фильтром, оправы необычных форм — все это покупается не только для коррекции зрения, но и для создания образа.
Чтобы захватить эту аудиторию, операторам рынка необходимо пересмотреть позиционирование. Речь не об отказе от медицинской или технологической составляющей, а о добавлении третьего измерения — моды. Например, введение в штат стилистов (либо сессионное приглашение звезд), которые будут консультировать клиентов после офтальмолога, поможет связать параметры рецепта с эстетическими предпочтениями. Создание зон примерки с зеркалами в полный рост, каталогами актуальных трендов и цифровыми инструментами (AR-примерка, подбор оправ под тип лица) превратит выбор очков из рутины в творческий процесс.
Важную роль здесь играет контент. Образовательные материалы — статьи, видео, посты в соцсетях — могут объяснять, как сочетать оправы с формой лица, цветотипом или стилем одежды. Анализ популярных фильмов, сериалов и публичных персон позволяет отслеживать тренды и транслировать их через маркетинг. Например, очки, которые носил герой культового сериала, или модель, ставшая визитной карточкой знаменитости, могут стать основой для тематических подборок.
Интеграция модной повестки открывает бизнесу новые возможности. Во-первых, это диверсификация ассортимента: клиенты чаще будут покупать вторую или третью пару очков под разные образы. Во-вторых, рост среднего чека за счет премиальных оправ и линз с дизайнерскими решениями. В-третьих, усиление лояльности: если клиент воспринимает салон как место, где ему помогли «найти себя», он вернется снова.
Ключевой шаг для собственников — выйти за рамки привычных компетенций. Партнерство с фэшн-агентствами, привлечение консультантов по retail-опыту, обучение сотрудников основам стиля — это минимум, необходимый для трансформации. Важно перестроить не только сервисы, но и пространство салонов: медицинская зона должна соседствовать с зоной вдохновения, где клиент сможет примерять очки в контексте своего гардероба или образа жизни.
Рынок оптики стоит на пороге перезагрузки. Те, кто продолжат делить его на «медицину» и «технологии», рискуют проиграть тем, кто добавит к этой формуле моду. Очки давно перестали быть просто прибором — они стали частью идентичности. Игрокам, которые первыми это поймут, достанется не только прибыль, но и роль законодателей новых стандартов в отрасли.
Фото Designed by Freepik