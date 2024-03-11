«Розовые очки» из Челябинска

Внутренний туризм и степень его развития становятся одними из базисных параметров, определяющих развитие субъектов Российской Федерации. При этом реперным направлением, которое служит индикатором развития отрасли в регионе, становится медицинский туризм — привлечение на курорты или в специализированные клиники на профилактику либо лечение различных заболеваний жителей других областей России. И многие российские регионы — как традиционно являвшиеся «всесоюзными здравницами», так и развивающие эти направления с нуля — активно подключились к процессу.Однако в Свердловской области пока наблюдается обратная тенденция. Несмотря на то, что в регионе развиты и государственная, и частная медицина, функционирует сразу несколько уникальных клинических центров разной направленности, пока медицинский туризм для региона значимым направлением развития не стал. Даже наоборот: на рынок активно входят игроки из других регионов России и зарубежья, активно работающие над привлечением уральцев на свои курорты и в свои клиники.В целом уральское информационное пространство исторически не избаловано массовым предложением в области медицинского туризма. Из кампаний, проходивших на протяжении последних 10 лет, можно вспомнить массированное продвижение израильских водных курортов и турецких онкологических клиник, проводившееся с использованием серьезных бюджетов и привлечением местных лидеров общественного мнения. Из последних заметных кампаний можно отметить выход на рынок региона алтайских курортов, предлагающих как широкие профили отдыха и лечения, так и узконаправленные программы, например, лечебного голодания.Новым направлением медицинского туризма, предлагающим свои услуги екатеринбуржцам, стал Челябинск. Южный сосед, традиционно воспринимавшийся уральцами разве что как место курортного отдыха на озерах, выходит на уральский рынок с предложением сложных офтальмологических услуг. Это тем более удивительно, потому что именно Екатеринбург, в котором действует более десятка крупных частных и государственных центров передовой высокотехнологичной офтальмологии, обычно считался центром подобной медицины как минимум в масштабах УрФО. Но челябинские бизнесмены пытаются изменить эту ситуацию.Масштабную информационную кампанию по привлечению внимания екатеринбуржцев к своему бизнесу начал предприниматель Артем Власенко, владелец сети салонов очков «Оптик-центр» и одноименной офтальмологической клиники в Челябинске. Предприниматель открыл салон оптики в Екатеринбурге и использовал событие как информационный повод для вхождения в информационное пространство региона.При этом была выбрана концепция позиционирования Артема Власенко в качестве лидера медицинского сообщества Екатеринбурга и центрального эксперта по вопросам архитектуры рынка медицинских услуг Екатеринбурга и Свердловской области. Насколько такое позиционирование адекватно месту «Оптик-центра» на региональном рынке медицинских услуг региона, судить другим участникам рынка.Но, возможно, такая позиция способствует решению задач по привлечению екатеринбуржцев в челябинскую клинику Артема Власенко. Приглашение жителей Свердловской области в свою офтальмологию предприниматель начал одновременно с открытием магазина. Окажется ли такой медицинский туризм перспективным — вопрос неоднозначный. Но начало процессу определенно положено, и можно предположить, что челябинский предприниматель будет наращивать усилия в этом направлении.Насколько успешным станет выход челябинского офтальмологического центра на екатеринбургский рынок, покажет время. Примеров выхода на рынок уральской столицы компаний из Челябинска не так много. Сам Артем Власенко признает, что это уже вторая его попытка покорить Екатеринбург. И предыдущая оказалась неудачной: созданная им точка так и не была открыта, и он вынужден был ее продать.УрБК будет следить за новой попыткой.