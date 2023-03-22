Троих представителей предприятия РУСАЛа в Нижних Сергах будут судить за нарушения охраны труда и причинение тяжкого вреда здоровью

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. В Каменске-Уральском перед судом предстанет начальник ремонтно-строительного участка ...28.01.2019 Возбуждено уголовное дело по факту травмирования рабочего на Серовском заводе ферросплавов
УрБК, Серов, 28.01.2019. В Серове возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшему ...23.10.2015 Возбуждено уголовное дело по факту несчастного случая на предприятии УГМК в Красноуральске
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2015. Прокуратура Красноуральска провела проверку по факту произошедшего 14 сентября 2015 ...20.01.2015 В суд направлено уголовное дело в отношении начальника депо Серов-Сортировочный по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2015. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника Вагонного ...23.09.2014 Возбуждено уголовное дело по факту несчастного случая в ООО «Агрофирма «Северная» в Красноуральске
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2014. Прокуратура Красноуральска провела проверку по факту несчастного случая, который ...