Троих представителей предприятия РУСАЛа в Нижних Сергах будут судить за нарушения охраны труда и причинение тяжкого вреда здоровью

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. Трое сотрудников АО «Уральская фольга» (входит в состав ОК «РУСАЛ») предстанут перед судом за нарушения требований безопасности, которые привели к тяжелой травме у работницы предприятия. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Нижнесергинского района.



По данным следствия, 11 сентября 2022 года во время замены прокатного валка на стане по производству алюминиевой фольги слесаря контрольно-измерительных приборов зажало движущимися частями стана. Женщине был причинен тяжкий вред здоровью, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе расследования было установлено, что начальник смены производственной дирекции и начальник технологического отдела не разработали техническую документацию для подобных процессов. Вдобавок они не контролировали измененный производственный процесс с точки зрения его безопасности. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению».



Вальцовщик обвиняется в том, что во время замены валков он не убедился, что его действия не опасны для других сотрудников. Мужчина предстанет перед судом по обвинению в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения лицом своих профессиональных обязанностей».



Уголовное дело рассмотрит Нижнесергинский районный суд.