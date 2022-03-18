В Серове гендиректор компании «Ек-Строй» предстанет перед судом за нарушение правил безопасности при проведении строительных работ

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. В Свердловской области перед судом предстанет генеральный директор ООО «Ек-Строй» за нарушение правил безопасности при проведении строительных работ. Из-за несоблюдения требований охраны труда весной 2021 года работник предприятия получил травмы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По версии следствия, гендиректор ООО «Ек-Строй» заключил договор с одним из металлургических заводов региона, по условиям которого его компания обязалась произвести замену плит перекрытий одного из подразделений. При выполнении демонтажных работ один из членов строительной бригады нарушил правила безопасности и упал с крыши, получив в результате травм тяжкий вред здоровью.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что у ООО «Ек-Строй» не были оформлены трудовые отношения с пострадавшим, а также не проведены необходимые инструктажи по технике безопасности. При этом факт трудовых отношений между работодателем и пострадавшим был установлен предписанием государственного инспектора труда Свердловской области, которое признано судом законным.
Серовская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гендиректора ООО «Ек-Строй» в соответствии с частью 1 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Уголовное дело направлено в Серовский районный суд для рассмотрения по существу.
Там же рассматривается гражданское дело по исковому заявлению пострадавшего работника о компенсации морального вреда, причиненного здоровью в результате несчастного случая на производстве.
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