Челябинская прокуратура добилась взыскания 1 млн рублей в счет возмещения морального вреда пострадавшему работнику

УрБК, Челябинск, 01.07.2024. Сотрудники прокуратуры Южного Урала добились взыскания 1 млн руб. в счет компенсации морального вреда работнику горно-обогатительного комбината в Кыштыме. Нарушения трудового законодательства были выявлены в ходе проверки по заявлению пострадавшего сотрудника, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



Так, в ходе проверки было установлено, что в начале 2023 года машинист горно-обогатительного комбината в ходе выполнения работ получил тяжелую травму головы и перелом ноги со смещением. Причинами происшествия стали отсутствие контроля за производством работ со стороны ответственных лиц и неурегулированность правил работы с инструментом.



В результате несчастного случая на производстве работнику был причинен тяжкий вред здоровью. На основании выявленных нарушений прокурор обратился в суд с иском о взыскании в пользу работника компенсации морального вреда в размере 1 млн руб. Кыштымский городской суд удовлетворил требования частично — в размере 25% от запрошенной в иске суммы, в результате чего была подана апелляция.



Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. За исполнением судебного решения установлен контроль.