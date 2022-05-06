Челябинская прокуратура добилась взыскания 1 млн рублей в счет возмещения морального вреда пострадавшему работнику

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2022. Предприятие ПАО «Надеждинский металлургический завод» (входит в состав холдинга УГМК) ...12.04.2022 Свердловская прокуратура взыскала 700 тыс. рублей компенсации с работодателя за полученную сотрудником травму на производстве
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2022. Прокуратура города Богданович Свердловской области в судебном порядке взыскала с одного ...14.02.2022 Свердловчанин отсудил у компании «Юпитер-НТ» 600 тыс. рублей компенсации морального вреда из-за травмы на производстве
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2022. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила присудил свердловчанину компенсацию ...27.09.2012 Суд взыскал с ОАО «Племенной птицеводческий завод «Свердловский» 170 тыс. рублей за причинение морального вреда работнику
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2012. Решением Сысертского районного суда от 09.07.2012 г. частично удовлетворены исковые ...07.02.2011 Пермский суд взыскал с ОАО «РЖД» 700 тыс. рублей в пользу семьи погибшего вследствие грубого нарушения правил техники безопасности работника
УрБК, Пермь, 07.02.2011. Пермский транспортный прокурор предъявил в суд иск в интересах несовершеннолетнего и его ...