Жительница Екатеринбурга отсудила у «Альфа Страхования» более 230 тыс. рублей за лечение после ДТП

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2021. Свердловский областной суд оставил без изменений решение о выплате пациентке Талицкой ...09.11.2020 Свердловчанка взыскала с охранной компании «СОВА-2» 200 тыс. рублей за вред здоровью после наезда автомобиля
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2020. Свердловский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу женщины, пострадавшей ...23.10.2019 «Группа Ренессанс Страхование» выплатит жительнице Екатеринбурга более 3 млн рублей за обман при покупке квартиры
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2019. В Екатеринбурге страховая компания «Группа Ренессанс Страхование» выплатит обманутой ...24.05.2018 Жительница Екатеринбурга отсудила 78 тыс. рублей у ЦГБ № 23 за травму в поликлинике
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2018. Жительница Екатеринбурга отсудила 78 тыс. руб. у МАУ «ЦГБ № 23» за травму, полученную в ...18.04.2018 Жительница Екатеринбурга отсудила у магазина «Королевство красоты» 86 тыс. рублей за травму позвоночника
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2018. Жительница Екатеринбурга отсудила 86 тыс. руб. у магазина «Королевство красоты» на ул. ...