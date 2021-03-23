Жительница Екатеринбурга отсудила у «Альфа Страхования» более 230 тыс. рублей за лечение после ДТП

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. Ленинский районный суд Екатеринбурга обязал АО «Альфа Страхование» выплатить местной жительнице более 230 тыс. руб. за лечение после тяжелого ДТП. Изначально страховщик не хотел платить за ту часть реабилитации, которая проходила в ее родном городе, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Страховой договор на сумму 150 тыс. евро был заключен в феврале 2020 года. Страховка работала в период пребывания женщины в любой точке мира, кроме места жительства и места работы в радиусе 500 км. Страховые риски затрагивали медицинские расходы.



В августе 2020 года екатеринбурженка попала в ДТП во время отпуска в Сочи и была госпитализирована. Ей диагностировали множественные травмы, переломы костей таза и позвоночника. Для лечения потребовались операции с наложением металлоконструкций. По завершении отпуска пострадавшая была транспортирована домой.



В Екатеринбурге женщина лечилась в период с сентября 2020 по июнь 2021 года. В марте была операция по удалению всех металлоконструкций. Общая стоимость лечения составила 285 тыс. 735 руб.



В сентябре 2020 года клиентка обратилась в «Альфа Страхование» за страховым возмещением. В апреле ей было выплачено 415 тыс. 894 руб., но были исключены расходы, понесенные в Екатеринбурге. Самостоятельно добиться оставшейся выплаты не удалось, и женщина обратилась в суд.



Суд согласился с позицией, что расходы, которые несет страхователь, не ограничиваются указанной территорией. Истец проходила длительный процесс лечения, состоявший из двух обязательных этапов: вставка металлоконструкций и их удаление через год.



В итоге требования женщины были частично удовлетворены: АО «Альфа Страхование» обязано выплатить страховое возмещение в 124 тыс. 880 руб., 30 тыс. руб. компенсации морального вреда и штраф в 77 тыс. 440 руб. Ответчик попытался оспорить решение в Свердловском областном суде, но безуспешно.