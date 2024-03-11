Роспотребнадзор помог жительнице Екатеринбурга получить с «Промсвязьбанка» часть страховки за досрочно погашенный кредит

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. Специалисты Алапаевского консультационного пункта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и ...13.04.2023 Роспотребнадзор помог жительнице Асбеста взыскать страховую премию с СК «Сбербанк страхование жизни»
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. Сотрудники Консультационного пункта Асбестовского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и ...11.08.2015 Компанию «АльфаСтрахование-Жизнь» суд обязал вернуть клиенту часть страховой премии
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2015. Мировой судья участка № 2 Кировского судебного района г. Екатеринбурга обязал ООО ...06.03.2015 Страховую компанию «Ренессанс Жизнь» обязали вернуть заемщику часть уплаченной страховки
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2015. Суд обязал страховую компанию «Ренессанс Жизнь» возместить заемщику часть страховой ...22.12.2014 «Ренессанс Кредит» выплатит екатеринбуржцу более 200 тыс. рублей незаконно удержанной комиссии
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2014. Консультационный пункт по защите прав потребителей ЦЕФ ФБУЗ «Центр гигиены и ...