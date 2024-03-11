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11.03.2024

Роспотребнадзор помог жительнице Екатеринбурга получить с «Промсвязьбанка» часть страховки за досрочно погашенный кредит

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2024. В Екатеринбурге специалисты консультационного пункта для потребителей Роспотребнадзора помогли местной жительнице вернуть часть страховки за досрочно погашенный кредит. «Промсвязьбанк» выплатил бывшей заемщице 24 тыс. руб., сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как стало известно, в 2020 году екатеринбурженка взяла в банке кредит сроком на пять лет, в общую сумму займа была включена страховка — более 56 тыс. руб. Женщина выплатила кредит досрочно и потребовала от банка вернуть часть страховки с учетом срока фактического исполнения договора. В ответ на требование банк выплатил ей 668 руб. как часть страховой премии. При этом вознаграждение за присоединение заемщика к программе страхования банк возвращать не стал, сославшись на то, что эта комиссия не подлежит перерасчету.

Специалисты консультационного пункта Роспотребнадзора посчитали такое решение необоснованным и подготовили претензию с требованием вернуть часть комиссии, а также пересчитать страховую премию пропорционально сроку действия договора, на что банк ответил отказом.

Служба финансового уполномоченного согласилась с позицией специалистов консультационного пункта и удовлетворила требования потребителя. После этого банк вернул часть своего вознаграждения за присоединение заемщика к программе страхования и страховой премии пропорционально сроку действия договора.
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