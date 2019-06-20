Свердловский Роспотребназдор защитил потребителя от претензий микрофинансовой организации на сумму более 500 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. Специалисты Консультационного пункта Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» защитили обратившегося к ним потребителя в споре с микрофинансовой организацией. Претензии МФО были признаны необоснованными в связи с истечением срока исковой давности, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребназдора.
Мужчина обратился в ведомство с заявлением о попытках МФО взыскать с него 550 тыс. руб. за заем в размере 7 тыс. руб., за которым он обращался в 2016 году. Мужчина не выплатил долг своевременно, а потом микрофинансовая организация переехала, не оставив информации о новом адресе. Затем долг был несколько раз переуступлен. В 2022 году потребитель получил исковое заявление от неизвестной ему компании о взыскании суммы, куда вошли 7 тыс. руб. займа, проценты по займу с 2016 по 2021 год, неустойка по день фактического исполнения, различные пени за почти пятилетний период, в том числе пени на сумму просроченных процентов, судебные расходы.
Специалисты консультационного пункта Роспотребнадзора в ответ на иск подготовили возражение, в котором просили отказать в удовлетворении требования в связи с истечением срока исковой давности. Чкаловский районный суд города Екатеринбурга согласился с позицией специалистов консультационного пункта и отказал во взыскании задолженности по договору займа. Решение суда вступило в законную силу.
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