УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:01

Свердловский Роспотребназдор защитил потребителя от претензий микрофинансовой организации на сумму более 500 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. Специалисты Консультационного пункта Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» защитили обратившегося к ним потребителя в споре с микрофинансовой организацией. Претензии МФО были признаны необоснованными в связи с истечением срока исковой давности, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребназдора.

Мужчина обратился в ведомство с заявлением о попытках МФО взыскать с него 550 тыс. руб. за заем в размере 7 тыс. руб., за которым он обращался в 2016 году. Мужчина не выплатил долг своевременно, а потом микрофинансовая организация переехала, не оставив информации о новом адресе. Затем долг был несколько раз переуступлен. В 2022 году потребитель получил исковое заявление от неизвестной ему компании о взыскании суммы, куда вошли 7 тыс. руб. займа, проценты по займу с 2016 по 2021 год, неустойка по день фактического исполнения, различные пени за почти пятилетний период, в том числе пени на сумму просроченных процентов, судебные расходы.

Специалисты консультационного пункта Роспотребнадзора в ответ на иск подготовили возражение, в котором просили отказать в удовлетворении требования в связи с истечением срока исковой давности. Чкаловский районный суд города Екатеринбурга согласился с позицией специалистов консультационного пункта и отказал во взыскании задолженности по договору займа. Решение суда вступило в законную силу.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.06.2019 В Екатеринбурге суд обязал микрокредитную организацию вернуть заемщику излишне уплаченные проценты по кредиту

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. В Екатеринбурге по иску специалистов Роспотребнадзора суд постановил признать ...

24.03.2016 Жительница Екатеринбурга отсудила у УК почти 500 тыс. рублей за затопленную квартиру

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2016. Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск жительницы многоквартирного ...

18.02.2014 С ЗАО «Нова-строй» взыскано более 700 тыс. рублей за нарушение сроков сдачи объектов долевого строительства

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2014. ЗАО «Нова-строй» (ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал») за нарушение сроков сдачи объектов ...

29.11.2012 ООО «Альфа» привлечено к ответственности за нарушение прав потребителя

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2012. В консультационный пункт для потребителей ЦЕФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ...

12.04.2012 МДМ Банк уличен во взимании незаконной комиссии с заемщика в Екатеринбурге

Специалисты консультационного центра для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» помогли жительнице ...

Популярные новости
20.12.2022Worldex отзывы: стоит сотрудничать с брокером или нет?15.12.2022Компания «Уральские авиалинии» предложила постоянным клиентам «Бизнес-проездной»16.12.2022«Атомстройкомплекс» получил от АКРА позитивный прогноз по кредитному рейтингу28.12.2022В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года предусмотрено строительство новых трамвайных линий в Академический район28.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 403 млн рублей на развитие Нижних Серег
Архив новостей
Январь 2023 (170)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18