Житель Алапаевска отсудил более 128 тыс. рублей за навязанные услуги при покупке автомобиля

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. Специалисты Алапаевского консультационного пункта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и ...20.06.2019 В Екатеринбурге суд обязал микрокредитную организацию вернуть заемщику излишне уплаченные проценты по кредиту
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. В Екатеринбурге по иску специалистов Роспотребнадзора суд постановил признать ...02.08.2018 В Асбесте суд обязал предпринимателя выплатить более 12 тыс. рублей за продажу некачественной мебели
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2018. Жителю Асбеста с помощью специалистов Асбестовского консультационного пункта для ...24.12.2015 В Екатеринбурге суд обязал Росбанк вернуть клиенту излишне уплаченные проценты
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2015. В Екатеринбурге суд предписал «Росбанку» возместить потребителю излишне уплаченные ...22.12.2014 «Ренессанс Кредит» выплатит екатеринбуржцу более 200 тыс. рублей незаконно удержанной комиссии
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2014. Консультационный пункт по защите прав потребителей ЦЕФ ФБУЗ «Центр гигиены и ...