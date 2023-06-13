Житель Алапаевска отсудил более 128 тыс. рублей за навязанные услуги при покупке автомобиля

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. Специалисты консультационного пункта свердловского Роспотребнадзора помогли потребителю отсудить более 128 тыс. руб. у компании «ВЭР» за навязанные услуги при покупке автомобиля.



Как сообщает пресс-служба ведомства, житель Алапаевска решил купить автомобиль в автосалоне ООО «Автобан — Березовский — Плюс», для чего взял кредит в Банке «ФК Открытие». При заключении договора ему навязали услуги в виде сертификата обеспечения погашения кредитных платежей и получения сервиса квалифицированной поддержки физлица. Исполнителем услуг значилось АО «ВЭР» (Москва). Стоимость услуг по сертификату составила 80 тыс. руб., эта сумма была включена в кредитный договор. Денежные средства были перечислены в АО «ВЭР».



Потребитель досрочно полностью погасил кредит, ни разу не воспользовавшись услугами по договору, и необходимость получения услуг по сертификату фактически отпала.



После этого свердловчанин с помощью специалистов консультационного пункта для потребителей Алапаевского филиала «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» составил претензию в адрес АО «ВЭР» с требованием возвратить уплаченную сумму в полном размере. Ответчик претензию получил, но оставил ее без ответа. Тогда потребитель обратился в суд.



Рассмотрев иск, мировой судья судебного участка № 4 Алапаевского судебного района Свердловской области пришел к выводу, что АО «ВЭР» нарушило права потребителя, и взыскал с ответчика в пользу потребителя уплаченную по договору сумму, проценты за пользование чужими денежными средствами, компенсацию морального вреда, начисленные и уплаченные проценты на сумму невозвращенной платы за сертификат, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, судебные расходы. В сумме — более 128 тыс. руб.