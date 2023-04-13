Роспотребнадзор помог жительнице Алапаевска взыскать 370 тыс. рублей за навязанные услуги при покупке автомобиля

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. Специалисты Алапаевского консультационного пункта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» помогли местной жительнице вернуть около 370 тыс. руб. за навязанные услуги при покупке автомобиля.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, чтобы купить машину в автосалоне ООО «Автомир Премьер», женщина взяла кредит в КБ «ЛОКО-Банк». Кредитный договор был подписан на месте. Однако, по словам продавца, для получения займа нужно было купить сертификат «Защита под ключ 5.00%» за 210 тыс. руб. Что гражданка и сделала, заключив еще один договор с АО «ВЭР». Как рассказали местной жительнице, документ давал право на квалифицированную поддержку в случае потери работы. Все деньги, согласно выписке, были зачислены на счет ООО «Автомир Премьер».
Женщина досрочно полностью погасила кредит. Поэтому необходимость получения услуг по сертификату отпала, затем она обратилась в Алапаевский консультационный пункт для потребителей. Компания претензию получила, но не ответила на нее, после этого местная жительница обратилась в суд.
Алапаевский городской суд признал, что ООО «Автомир Премьер» нарушило права потребителя. С ответчика взыскали сумму, уплаченную по договору, проценты за пользование чужими денежными средствами, компенсацию морального вреда, начисленные и уплаченные проценты на сумму невозвращенной платы за сертификат и компенсацию за судебные расходы. Также ответчику был назначен штраф за нарушение законодательства.
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