Роспотребнадзор помог жительнице Первоуральска получить компенсацию от «М.Видео» за некачественную стиральную машину

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. Специалисты Первоуральского Консультационного пункта Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» помогли обратившемуся к ним потребителю составить иск в отношении магазина «М.Видео». По решению местной судебной инстанции истцу было выплачено 115 тыс. руб. компенсации, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.



Женщина купила стиральную машину Haier в магазине «М.Видео» за 35 тыс. руб. Однако в процессе работы обнаружилось, что в машине протекает вода. Потребитель дважды обращалась в сервисный центр. Затем она потребовала замены товара у продавца. Однако продавец никак не отреагировал, и тогда женщина подала заявление в местное отделение Роспотребнадзора.



Суд удовлетворил все требования и взыскал в пользу жительницы Первоуральска стоимость товара, штраф, убытки, неустойку, а также компенсацию морального вреда.