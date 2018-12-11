Свердловский Роспотребнадзор помог потребителю получить от «М.Видео» компенсацию за продажу неисправного ноутбука в размере 420 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. Специалисты Консультационного пункта Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» помогли обратившемуся к ним потребителю составить исковое заявление в отношении «М.Видео». По решению Чкаловского районного суда города Екатеринбурга истцу было выплачено 420 тыс. руб. компенсации, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребназдора.



Мужчина приобрел в магазине «М.Видео» (ООО «МВМ») ноутбук за 97 тыс. 490 руб., а также антивирус за 2 тыс. 972 руб. Однако в работе ноутбука регулярно проявлялись различные неполадки, из-за чего потребителю приходилось четыре раза отдавать его в сервисную службу продавца. В результате покупатель обратился к магазину с претензией о возврате товара, выплате стоимости ноутбука и антивируса, поскольку в период гарантийного срока он не мог им пользоваться в сумме больше 30 дней. Однако ООО «МВМ» оставило претензию без удовлетворения.



По решению суда ответчик был обязан вернуть истцу полную стоимость ноутбука, антивируса, а также выплатить неустойку за невыполнение требования потребителя в добровольном порядке до даты фактического исполнения обязательства, компенсацию морального вреда и штраф. Общая сумма выплат составила более 286 тыс. руб. Решение суда вступило в законную силу, и по состоянию на 22 декабря 2022 года суммарно продавец некачественного товара был обязан выплатить потребителю свыше 420 тыс. руб. Решение суда исполнено в полном объеме.