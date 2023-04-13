Свердловский Роспотребнадзор помог екатеринбуржцу взыскать с Wildberries деньги за дефектный ноутбук

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. Специалисты Первоуральского Консультационного пункта Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и ...20.01.2023 Свердловский Роспотребнадзор помог потребителю получить от «М.Видео» компенсацию за продажу неисправного ноутбука в размере 420 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. Специалисты Консультационного пункта Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр ...02.11.2022 Жительница Лесного взыскала с Wildberries 12 тыс. рублей за неподходящие сапоги
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2022. Жительница города Лесной обратилась в консультационный пункт для потребителей ...14.05.2019 По решению суда «ВТБ Страхование» заплатит жителю Серова более 60 тыс. рублей за неисправный сотовый телефон
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2019. По решению суда «ВТБ Страхование» заплатит жителю Серова более 60 тыс. руб. за ...08.02.2012 Житель Екатеринбурга добился выплаты неустойки и компенсации за неустановленные двери
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2012. Специалисты консультационного центра для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и ...