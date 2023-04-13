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Свердловский Роспотребнадзор помог екатеринбуржцу взыскать с Wildberries деньги за дефектный ноутбук

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. Житель Екатеринбурга обратился в консультационный пункт для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», чтобы вернуть деньги за ноутбук ненадлежащего качества, купленный на торговой площадке Wildberries.

Как сообщает пресс-служба свердловского Управления Роспотребнадзора, потребитель выявил недостатки в технике после покупки. Затем он обратился в сервисный центр, где ему сказали, что ноутбук не работает по причине заводского брака. После этого мужчина неоднократно обращался через личный кабинет на сайте ООО «Вайлдберриз» и просил предоставить данные для возврата некачественного товара продавцу. Однако деньги в установленный законом десятидневный срок потребителю не вернулись.

Уточняется, что маркетплейс не предоставил информацию о продавце. В результате ответственность за продажу товара с недостатком понесет торговая площадка. Специалисты Роспотребнадзора помогли екатеринбуржцу подготовить претензию в адрес ООО «Вайлдберриз» для возврата средств за неисправный ноутбук.

Затем был подан иск в суд, так как претензия осталась без удовлетворения. По решению суда с маркетплейса в пользу потребителя взысканы стоимость некачественного ноутбука, неустойка за нарушение срока удовлетворения требований потребителя, а также возмещение убытков, компенсация морального вреда и штраф.
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