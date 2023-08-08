Роспотребнадзор обязал Wildberries вернуть деньги жительнице Качканара за неисправные смарт-часы

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. Житель Екатеринбурга обратился в консультационный пункт для потребителей ФБУЗ «Центр ...27.06.2023 Роспотребнадзор помог екатеринбурженке взыскать неустойку с интернет-магазина ОZON за недоставленный смартфон
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. Специалисты Екатеринбургского консультационного пункта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и ...13.04.2023 Роспотребнадзор помог жительнице Первоуральска получить от «М.Видео» компенсацию за неисправные смарт-часы
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. Специалисты Первоуральского Консультационного пункта Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и ...02.11.2022 Жительница Лесного взыскала с Wildberries 12 тыс. рублей за неподходящие сапоги
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2022. Жительница города Лесной обратилась в консультационный пункт для потребителей ...11.08.2021 Жительница Качканара через суд вернула деньги за некачественный товар
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2021. Жительнице Качканара потребовалось обратиться в городской суд, чтобы вернуть ...