Роспотребнадзор обязал Wildberries вернуть деньги жительнице Качканара за неисправные смарт-часы

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. Жительница Качканара обратилась в консультационный пункт для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», чтобы вернуть деньги за дефектные смарт-часы, купленные на торговой площадке Wildberries.



Как сообщает пресс-служба свердловского Управления Роспотребнадзора, свердловчанка купила умные часы за 1 тыс. 816 руб. на сайте ООО «Вайлдберриз». Однако при первом включении обнаружилась неисправность техники — после пяти минут работы экран погас. На следующий день часы функционировали недолгое время, а затем отключились и больше не включались.



Уточняется, что торговая площадка не предоставила информацию о продавце. Маркетплейс одобрил возврат товара, но деньги за него не вернул. Через личный кабинет от специалистов службы поддержки покупательнице приходили сообщения о том, что данный вопрос решается, а также уведомления, что запрос находится в работе, а сроки его обработки не указывались.



В результате Качканарский консультационный пункт Роспотребнадзора помог потребителю составить иск. Суд вынес решение удовлетворить требования свердловчанки и взыскать с ООО «Вайлдберриз» деньги за некачественный товар, неустойку, убытки, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы. В общей сложности удалось компенсировать почти 5 тыс. руб.