Роспотребнадзор помог жительнице Первоуральска получить от «М.Видео» компенсацию за неисправные смарт-часы

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. Специалисты Первоуральского Консультационного пункта Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» помогли обратившемуся к ним потребителю составить иск в отношении магазина «М.Видео». По решению местной судебной инстанции истцу было выплачено 34 тыс. 791 руб. компенсации, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.



Женщина приобрела в магазине «М.Видео» смарт-часы за 12 тыс. 895 руб. Однако во время гарантийного срока обнаружилось, что устройство быстро разряжалось. Она дважды обращалась к продавцу из-за недостатка товара, но претензии остались без удовлетворения. Затем потребитель обратилась в Первоуральский консультационный пункт для потребителей.



Суд удовлетворил требования потребителя и взыскал с продавца стоимость устройства, неустойку, убытки, компенсацию морального вреда и штраф.