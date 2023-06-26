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Роспотребнадзор помог екатеринбурженке взыскать неустойку с интернет-магазина ОZON за недоставленный смартфон

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. Специалисты Екатеринбургского консультационного пункта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» помогли местной жительнице компенсировать неустойку за недоставленный товар с торговой интернет-площадки ОZON.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, женщина купила смартфон Apple за 101 тыс. 655 руб. на ООО «Интернет Решения» (интернет-магазин ОZON). Однако телефон не пришел потребительнице в указанный срок, и она потребовала вернуть ее деньги, а также выплатить неустойку за несвоевременную поставку оплаченного товара и компенсацию морального вреда.

ООО «Интернет Решения» вернуло екатеринбурженке средства за товар, но не удовлетворило остальные требования. Женщина подала иск в суд, прибегнув к помощи сотрудников Северного Екатеринбургского отдела Роспотребнадзора.

В результате суд взыскал с ООО «Интернет Решения» в пользу потребителя неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, почтовые расходы и расходы на оплату услуг представителя по защите прав потребителей в суде на общую сумму 77 тыс. руб.

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