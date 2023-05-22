Роспотребнадзор помог жительнице Нижнего Тагила вернуть деньги за навязанный товар при покупке смартфона

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. Нижнетагильский отдел Управления Роспотребнадзора помог местной жительнице вернуть деньги за товар, который ей обещали выдать в подарок, но включили в чек. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Тагильчанка купила в магазине сети «Связной» смартфон XiomiRedmi 9T за 13 тыс. 450 руб. При покупке женщина уточнила, что гаджет приобретает в рассрочку без дополнительных покупок и услуг. Ей предложили в подарок «Яндекс станция лайт с Алисой», если она совершит дополнительные покупки, а кредитный договор заключит с АО «Тинькофф Банк». Клиентка согласилась, но после обнаружила в чеке, что станция включена в стоимость покупки и стоит 3 тыс. 699 руб.



Женщина обратилась в магазин и попросила вернуть деньги, на что получила отказ. Нижнетагильский Роспотребнадзор провел административное расследование в отношении ООО «Сеть Связной». Сотрудники ведомства установили факты обмана потребителя и непредоставления полной информации при продаже товара. Юрлицо привлекли к административной ответственности.



Далее для защиты прав потребителя был составлен иск, рассмотренный в итоге мировым судьей. В пользу покупательницы взысканы стоимость станции, компенсация морального вреда и штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить требование потребителя.