Купить Haval H9 в "Тинькофф": По цене производителя и со скидкой 3%

"Тинькофф" дает возможность приобрести внедорожник haval h9 не просто по цене производителя, но также с дополнительной скидкой 3%. Скидка будет учтена сразу — покупателю ничего не нужно делать для ее получения.
На сайте банка можно ознакомиться с возможностями и характеристиками автомобиля, изучить условия, а также оформить покупку или заказать тест-драйв. При этом не нужно приобретать никаких дополнительных услуг.
Особенности Haval H9
Haval H9 — это самая мощная модель из всей серии. Максимальная мощность в любой из комплектаций — 218 лошадиных сил.
Что еще предлагает производитель:
— температурный контроль для водительского сидения и сидений пассажиров;
— восьмиступенчатая коробка передач;
— эксклюзивная аудиосистема с 10 динамиками и высочайшим качеством звука;
— продуманная система безопасности.
Также одна из отличительных особенностей автомобиля — комфортный салон и удобный интерфейс управления. Здесь есть приятная подсветка с возможностью изменить цвет, регулируемые сидения из кожи и мультимедийная система с полноцветным сенсорным дисплеем.
Две комплектации: Elite и Premium
Производитель предлагает две комплектации — Elite и Premium. Обе разновидности очень похожи, однако у моделей Premium более оснащенная система безопасности, а также имеется панорамная крыша с электроприводом. Кроме того, в Premium-комплектации есть функция массажа для передних сидений и режим вентиляции.
Все особенности и различия наглядно показаны в сравнительной таблице на сайте "Тинькофф".
Стоимость автомобиля варьируется от 4 099 000 рублей до 4 299 000 рублей — в зависимости от технических характеристик.
При покупке цена машины никак не изменится — банк не возьмет платы за дополнительные услуги. Так что клиент должен будет заплатить лишь ту сумму, что указана на сайте.
Тест-драйв и бесплатная доставка
На сайте банка можно записаться на тест-драйв и предварительный осмотр автомобиля. Достаточно отправить быструю заявку, и с клиентом свяжется менеджер.
Если клиент приобретет авто, “Тинькофф” может доставить его бесплатно. Прямо к дому покупателя. Однако при желании можно забрать машину самостоятельно — из дилерского центра.
Возможность оформить кредит или трейд-ин
Если у клиента нет возможности заплатить всю сумму сразу, в "Тинькофф" можно оформить автокредит.
Также компания предоставляет услугу трейд-ин. В этом случае можно обменять свой старый автомобиль на новый. С определенной доплатой. Условия можно обсудить с персональным менеджером.
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Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
ОГРН 1027739642281
город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.
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