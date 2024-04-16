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В России за I половину октября подорожали 10 китайских брендов автомобилей и подешевел один отечественный

В период с 1 по 15 октября сразу 10 брендов, официально представленных на российском авторынке, подняли цены. Это связано с новой шкалой утилизационного сбора, которая начала действовать с 1 октября 2024 года, сообщает агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на результаты мониторинга сайта «Цена Авто».

Практически все бренды, поднявшие цены, относятся к числу китайских автопроизводителей, на долю которых сегодня приходится львиная доля российского автомобильного импорта.

Так, у Geely подорожали шесть моделей, из них кроссоверы: Atlas — на 1,7-2,0%, Atlas Pro — на 1,1–1,4%, Monjaro — на 1,1–1,2%, Okavango — на 1,3–1,4%, седаны Preface — на 1,7–1,9% Emgrand — на 2,1–2,6%. В денежном выражении цена выросла на 38–64 тыс. руб.

У Chery дороже стали четыре модели: седан Arrizo 8 на 0,6–0,7%; кроссовер Tiggo 4 PRO — на 0,4–0,5%; кроссовер Tiggo 7 PRO Max v на 1,5–1,8%; кроссовер Tiggo 8 PRO Max на 0,2–0,3%. В рублях прибавка составила 10–50 тыс.

Автомобили Belgee увеличились в цене на 38 тыс. руб. Так, кроссовер Х50 подорожал на 1,5 –1,6%, а Х70 — на 1,2–1,4%. Модели OMODA стали дороже на 30–50 тыс.: если у кроссовера С5 это соответствует 1,1–2,2%, то у седанов S5 и S5 GT — 2,5% и 2,1% соответственно.

Changan повысил цены у двух кроссоверов на 100 тыс. руб.: CS55 Plus (+ 3,6–3,8%) и рестайлингового CS95 в комплектациях Tech и Black Edition Tech (+2,3%).

У бренда EXEED кроссовер RX в версиях Premium и Flagship прибавил в цене 60 тыс. (+ 1,1–1,2%). На такую же сумму подорожал и внедорожник TXL (+ 1,3–1,5%), а внедорожник VX в двух комплектациях President стал дороже на 50 тыс. руб. (+0,8%).

JAECOO также поднял цены на 50 тыс. руб.: кроссовер J7 версии Urban (на 1,8%), Supreme-V (на 1,3%), J8 всех комплектаций (на 1,0–1,1%). На 50 тыс. руб. подорожали и внедорожники TANK 300 (на 1,0–1,2%) и TANK 500 в исполнении Urban (на 0,8%).

Аналогичная ситуация и с двумя моделями Haval: кроссовер H3 прибавил в цене 50 тыс. руб. (+ 1,6–1,9%), а внедорожник H9 в трех из четырех комплектаций — на 100 тыс. руб. (+ 2,1–2,3%).

В то же время, на фоне массового роста цен на авторынке, в первой половине октября «КАМАЗ Компас 5» (минус 7,9–9,0%) и DFSK ix7 (–10,0%) потеряли в цене 400 тыс. руб., а электрический седан Evolute i-PRO стал стоить меньше на 140 тыс. (- 4,7%).
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