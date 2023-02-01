Роспотребнадзор помог жительнице Асбеста взыскать страховую премию с СК «Сбербанк страхование жизни»

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. Сотрудники Консультационного пункта Асбестовского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» помогли местной жительнице составить иск в отношении ООО СК «Сбербанк страхование жизни». Организация будет обязана выплатить женщине 53 тыс. 133 руб. по договору добровольного страхования.
Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, женщина заключила кредитный договор с ПАО «Сбербанк России». Затем она была застрахована в ООО СК «Сбербанк страхование жизни» на пять лет в рамках соглашения страховой компании и финансовой организаций. Плата за услугу страхования составила 69 тыс. 600 руб.
Однако в том же году долги по кредитному договору были погашены в полном объеме. Потребитель направила заявление о досрочном расторжении договора страхования, но страховая компания не удовлетворила ее требований.
В результате было подготовлено обращение в адрес финансового уполномоченного по правам потребителей. Исследовав материалы обращения, контролирующий орган решил взыскать с ООО СК «Сбербанк страхование жизни» страховую премию.
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