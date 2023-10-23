Консультанты Роспотребнадзора помогли жителю Верхней Салды отсудить у недобросовестного застройщика почти 7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. Житель Екатеринбурга обратился в консультационный пункт для потребителей ФБУЗ «Центр ...20.07.2023 Житель Алапаевска отсудил более 128 тыс. рублей за навязанные услуги при покупке автомобиля
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. Специалисты консультационного пункта свердловского Роспотребнадзора помогли потребителю ...20.01.2023 Свердловский Роспотребнадзор помог потребителю получить от «М.Видео» компенсацию за продажу неисправного ноутбука в размере 420 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. Специалисты Консультационного пункта Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр ...29.11.2018 Житель Екатеринбурга через суд взыскал с компании «БНП» более 1,5 млн рублей за неудачную реконструкцию дома
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2018. Житель Екатеринбурга в судебном порядке взыскал с ООО «БНП» более 1,5 млн руб. за ...04.12.2009 Суд обязал ООО «АльянсСтройЛес» выплатить потребителю компенсацию морального вреда за несоблюдение договорных обязательств по строительству жилого объекта
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2009. Специалисты Центрального Екатеринбургского филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» ...