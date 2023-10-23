Консультанты Роспотребнадзора помогли жителю Верхней Салды отсудить у недобросовестного застройщика почти 7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В Нижнем Тагиле специалисты консультационного пункта свердловского Управления Роспотребнадзора помогли потребителю взыскать с недобросовестного застройщика 6,7 млн руб. На досудебные обращения и претензии представители строительной фирмы не отреагировали, сообщает пресс-служба ведомства.



Ранее свердловчанин заключил договор подряда на строительство каркасного дома в Верхней Салде. Оплату в размере 3,7 млн руб. произвел в полном объеме. Однако строительная компания не выполнила условия договора в срок.



Потребитель обратился в надзорное ведомство, где специалисты помогли ему составить судебный иск и обеспечили юридическое сопровождение на время процесса. В суде было установлено, что исполнитель более не имеет возможностей завершить строительные работы, в результате чего потребитель потребовал вернуть средства за невыполненные работы.



Согласно решению суда ответчика обязали удовлетворить требования истца в полном объеме. С исполнителя также были взысканы средства за невыполненные работы, пени, расходы, компенсация морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.