Специалисты Роспотребнадзора помогли жителю Екатеринбурга отсудить у недобросовестного финансового центра незаконно списанные средства

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. Специалисты консультационного пункта для потребителей помогли жителю Екатеринбурга отсудить у ООО «Московский финансовый центр» незаконно списанные средства. Вместо бесплатной помощи у мужчины со счета сняли 51,5 тыс. руб., сообщает пресс-служба свердловского Управления Роспотребнадзора.



Так, житель Екатеринбурга обратился в ООО «Московский финансовый центр» за помощью в получении кредита. Стороны подписали договор, где не были указаны стоимость услуг и реквизиты банковского счета клиента. Однако после того как екатеринбуржец вышел из офиса компании, с его карточного счета были списаны деньги.



Мужчина потребовал у ООО «Московский финансовый центр» вернуть средства, однако денег так и не получил, при этом сотрудники компании перестали отвечать на звонки, а работа офиса по месту заключения договора была прекращена.



Пострадавший обратился в консультационный пункт для потребителей в Екатеринбурге, где специалисты подготовили в отношении организации претензию, а после того как ее требования не были удовлетворены, подали исковое заявление в суд.



Октябрьский районный суд города Екатеринбурга постановил взыскать с ООО «Московский финансовый центр» в пользу потребителя денежные средства, незаконно списанные с карточного счета, неустойку, штраф, компенсацию морального вреда и судебные расходы на общую сумму более 158 тыс. руб. Решение вступило в законную силу.