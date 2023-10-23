Специалисты Роспотребнадзора помогли жителю Екатеринбурга отсудить у недобросовестного финансового центра незаконно списанные средства

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В Нижнем Тагиле специалисты консультационного пункта свердловского Управления ...18.10.2023 В Свердловской области суд взыскал в пользу покупателя более 250 тыс. рублей за неисправный мотоцикл
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Свердловской области помогли жителю Нижней ...27.06.2023 Роспотребнадзор помог екатеринбурженке взыскать неустойку с интернет-магазина ОZON за недоставленный смартфон
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. Специалисты Екатеринбургского консультационного пункта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и ...22.12.2014 «Ренессанс Кредит» выплатит екатеринбуржцу более 200 тыс. рублей незаконно удержанной комиссии
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2014. Консультационный пункт по защите прав потребителей ЦЕФ ФБУЗ «Центр гигиены и ...23.06.2014 В Екатеринбурге ОАО «МДМ Банк» оштрафовано за неисполнение требования клиента
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2014. Кировский районный суд Екатеринбурга подтвердил правомерность признания незаконными ...