Жительницу Екатеринбурга обязали выплатить налог на сумму более 255 тыс. рублей после продажи доли квартиры

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. Екатеринбурженку обязали выплатить налог на сумму более 255 тыс. 233 руб. после того, как она продала свою долю в квартире. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
По словам женщины, она не хотела оплачивать налог на доходы физических лиц и обратилась в ООО «Агентство недвижимости «Новосел Центр» для консультации. Она рассчитывала приобрести жилье так, чтобы в дальнейшем не перечислять средства в счет налога на доход, который образовался после продажи недвижимого имущества. Представители агентства предложили ей услуги по выбору варианта покупки квартиры и заключили договор об участии в долевом строительстве с застройщиком. Также был подписан акт об оказании услуг, стоимость которых оценили в 50 тыс. руб.
После этого от специалистов налоговой службы женщина узнала, что договор участия в долевом строительстве не освобождает от обязанности по уплате налога. Поэтому она обратилась в агентство с претензией о возврате средств, но досудебно вопрос не был решен. Затем истец подала заявление к ООО «АН «Новосел Центр» в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Она требовала взыскать убытки за выплаченное налогообложение в размере 255 тыс. 233 руб., за траты на услуги по договору с ответчиком — 50 тыс. руб., неустойку в том же размере, а также 5 тыс. руб. компенсации морального вреда и штраф за неисполнение запроса потребителя в добровольном порядке.
Специалисты агентства «Новосел Центр» отметили, что «по заключенному договору на оказание услуг по подбору вновь возводимого объекта недвижимости, услуга истцу оказана в полном объеме, сторонами подписан акт приемки оказанных услуг. Сам договор не содержит обязательств по консультации по вопросам оплаты налогов на доходы физических лиц». Поэтому решением Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга исковые требования были оставлены без удовлетворения.
Это решение жительница Екатеринбурга обжаловала в Свердловском областном суде. Она утверждала, что цель, с которой она обращалась в агентство, не была достигнута. Поэтому женщина просила отменить решение суда первой инстанции.
Однако Свердловский областной суд оставил решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга без изменений, а апелляционную жалобу истца — без удовлетворения. Отмечается также, что, в соответствии со статьей 57 Конституции Российской Федерации, каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. То же положение закреплено в пункте 1 статьи 3 Налогового кодекса РФ.
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