Суд обязал подразделение ГК «ТЭН» заплатить жительнице Екатеринбурга 235 тыс. рублей из-за просрочки при сдаче жилья

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. Екатеринбургский застройщик ООО «Ботанический сад» (входит в группу компаний «ТЭН») выплатит покупательнице более 235 тыс. руб. за просрочку при сдаче жилья. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
В июле 2019 года женщина заключила договор долевого участия в строительстве жилого дома на улице 8 Марта в Екатеринбурге. Девелопер должен был построить здание и передать клиентке однокомнатную квартиру с чистовой отделкой общей площадью 35,6 кв. м. Крайний срок — 30 июня 2021 года, но исполнитель допустил просрочку на полгода.
Такая ситуация возникла, поскольку при сдаче квартиры выявлялись значительные дефекты. Застройщик трижды пытался устранить их, но безуспешно. Тогда покупательница предложила разобраться с недостатками самостоятельно, а компании — возместить ей расходы. В итоге застройщик выплатил 13 тыс. 650 руб., а в конце января 2022 года квартира была передана собственнице.
Тем не менее женщина обратилась в Чкаловский районный суд Екатеринбурга с иском о защите прав потребителей. Она требовала взыскать с застройщика неустойку за нарушение срока передачи объекта, компенсацию морального вреда, расходы по оплате услуг представителя, штраф и расходы на вынужденную аренду жилья. Покупательница уточнила, что планировала заселиться в новую квартиру в конце июня 2021 года, но вместо этого должна была полгода снимать жилье.
Суд удовлетворил требование частично. Ответчика обязали выплатить 80 тыс. руб. неустойки, 2 тыс. руб. за моральный вред, 10 тыс. руб. штрафа, 10 тыс. руб. за расходы представителя, 133 тыс. 548 руб. за аренду квартиры.
Застройщик попытался оспорить взыскание убытков за аренду квартиры, указав, что у истца есть жилье в Ивделе и Югорске. Но в апелляционной инстанции посчитали, что раз квартира в Екатеринбурге не была передана своевременно, то «расходы по аренде жилья находятся в причинно-следственной связи с договором долевого участия и исполнением застройщиком своих обязательств». Первоначальное решение осталось без изменений.
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