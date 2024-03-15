Предложение квартир с отделкой в Челябинске с июня 2023 года снизилось на 9%

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. В Екатеринбурге в марте 2024 года доля предложений квартир с отделкой на рынке ...15.03.2024 Аренда квартир в Челябинске с августа 2023 года подорожала на 25%
УрБК, Челябинск, 15.03.2024. В Челябинске средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в феврале 2024 года составила 25 ...25.12.2023 В Челябинске предложение на рынке аренды «однушек» за год снизилось на 13%
УрБК, Челябинск, 25.12.2023. В Челябинске средняя стоимость аренды квартир в ноябре 2023 года составила 18 тыс. руб. Об ...20.10.2023 В Челябинске 54% строящихся объектов недвижимости на «первичке» сдадут в эксплуатацию в 2024 году
УрБК, Челябинск, 20.10.2023. В Челябинске 3% квартир (0,1 тыс. ед.) в новостройках будут сданы в эксплуатацию в 2025 ...18.09.2023 В Челябинске аренда квартир за год подорожала на 25%
УрБК, Челябинск, 18.09.2023. В Челябинске средняя стоимость аренды квартир в августе 2023 года составила 20 тыс. руб. ...