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Предложение квартир с отделкой в Челябинске с июня 2023 года снизилось на 9%

УрБК, Челябинск, 18.03.2024. В Челябинске в марте 2024 года доля предложений квартир с отделкой на рынке новостроек составила 57%, без нее — 43%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

При этом по сравнению с июнем 2023 года доля предложения квартир с отделкой в столице Южного Урала снизилась на 9%.

Согласно исследованию, доля квартир с предчистовой отделкой от всех квартир с отделкой в Челябинске в марте этого года составила 43%, с чистовой — 57%. При этом доля предложения с чистовой отделкой по сравнению с июнем 2023 года снизилась на 6%.

Отмечается, что на «Авито Недвижимости» 58% от всех новостроек, доступных для приобретения, застройщики продают с отделкой. Это на 5% меньше, чем девять месяцев назад.
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