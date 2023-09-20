Свердловчанка взыскала с Wildberries более 20 тыс. рублей за задержку возврата денег за испорченный товар

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. Жительница Качканара обратилась в консультационный пункт для потребителей ФБУЗ «Центр ...08.08.2023 Свердловский Роспотребнадзор помог екатеринбуржцу взыскать с Wildberries деньги за дефектный ноутбук
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. Житель Екатеринбурга обратился в консультационный пункт для потребителей ФБУЗ «Центр ...27.06.2023 Роспотребнадзор помог екатеринбурженке взыскать неустойку с интернет-магазина ОZON за недоставленный смартфон
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. Специалисты Екатеринбургского консультационного пункта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и ...31.05.2023 Жительница Каменска-Уральского взыскала с магазина DNS почти 100 тыс. рублей за порчу товара сотрудниками отдела выдачи
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. Жительница Каменска-Уральского взыскала с магазина DNS 97 тыс. руб. за испорченный ...02.11.2022 Жительница Лесного взыскала с Wildberries 12 тыс. рублей за неподходящие сапоги
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2022. Жительница города Лесной обратилась в консультационный пункт для потребителей ...