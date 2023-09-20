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Свердловчанка взыскала с Wildberries более 20 тыс. рублей за задержку возврата денег за испорченный товар

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. Свердловчанка взыскала с маркетплейса Wildberries более 20 тыс. руб. за задержку возврата денег. Женщина была вынуждена вернуть испорченный товар, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Так, жительница Камышлова заказала в интернет-магазине детскую куртку стоимостью 11,5 тыс. руб., однако товар пришел испорченный, и сотрудники пункта выдачи предложили покупательнице отменить заказ. Деньги должны были вернуться на карту в течение 10 дней, но поступили только через три месяца.

Женщина обратилась с жалобой в местное отделение Роспотребнадзора, и сотрудники помогли ей подготовить исковое заявление. Специалисты по защите прав потребителей указали в иске требование о взыскании неустойки, морального вреда и штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя. Мировой судья исковые требования удовлетворил. Теперь Wildberries обязан выплатить потребительнице более 20 тыс. руб.
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