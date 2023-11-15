Проверка Генпрокуратуры изменила 20 правил торговли маркетплейса Wildberries

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. Свердловчанка взыскала с маркетплейса Wildberries более 20 тыс. руб. за задержку ...20.09.2023 Роспотребнадзор обязал Wildberries вернуть деньги жительнице Качканара за неисправные смарт-часы
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. Жительница Качканара обратилась в консультационный пункт для потребителей ФБУЗ «Центр ...08.08.2023 Свердловский Роспотребнадзор помог екатеринбуржцу взыскать с Wildberries деньги за дефектный ноутбук
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. Житель Екатеринбурга обратился в консультационный пункт для потребителей ФБУЗ «Центр ...02.11.2022 Жительница Лесного взыскала с Wildberries 12 тыс. рублей за неподходящие сапоги
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2022. Жительница города Лесной обратилась в консультационный пункт для потребителей ...18.09.2020 ЕВРАЗ реализовал проект по созданию собственного маркетплейса
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2020. ЕВРАЗ запустил интернет-магазин для сотрудников предприятий, который позволяет ...