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15.11.2023

Проверка Генпрокуратуры изменила 20 правил торговли маркетплейса Wildberries

УрБК, Москва, 15.11.2023. После проверки, проведенной Генпрокуратурой РФ, маркетплейс Wildberries изменил 20 своих правил, касающихся взаимоотношений покупателей и продавцов на этой площадке. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий компанией изменены около 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей», — указано в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

К примеру, продлить срок доставки товара продавец теперь сможет только с разрешения покупателя, а не в одностороннем порядке. Сокращены сроки рассмотрения претензий по поводу замены товара, отменить заказ можно будет в личном кабинете.

Ранее сообщалось, что жительница Камышлова сумела взыскать с маркетплейса более 20 тыс. руб. за задержку возврата денег только через суд. Иск ей помогли составить специалисты Роспотребнадзора.
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