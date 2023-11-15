Проверка Генпрокуратуры изменила 20 правил торговли маркетплейса Wildberries

Свердловчанка взыскала с Wildberries более 20 тыс. рублей за задержку возврата денег за испорченный товар

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. Свердловчанка взыскала с маркетплейса Wildberries более 20 тыс. руб. за задержку ...