УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:02

В Челябинске сотрудники полиции раскрыли кражу металлических фрез стоимостью 1 млн рублей

УрБК, Челябинск, 01.11.2023. Сотрудники полиции Челябинска оперативно раскрыли кражу металлических фрез от оборудования с числовым программным управлением из помещения цеха, расположенного по Свердловскому проспекту. Сумма причиненного ущерба, по словам заявителя, составила около 1 млн руб., сообщает пресс-служба южноуральского ГУ МВД России.

После оформления заявления о краже на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе опроса возможных очевидцев сотрудники правоохранительных органов установили возможного подозреваемого. Злоумышленник присвоил чужое имущество и продал его за 350 тыс. руб., а вырученными средствами распорядился по своему усмотрению.

Подозреваемый был задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.08.2023 Транспортная полиция аэропорта Кольцово задержала похитителя швейцарских часов одной из пассажирок

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. Сотрудники транспортной полиции аэропорта Кольцово установили и задержали мужчину, ...

11.02.2020 В Екатеринбурге задержан подозреваемый в мошеннических сделках с автомобилями

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2020. В отношении жителя Екатеринбурга возбуждено уголовное дело — он подозревается в ...

05.10.2018 В Верхней Пышме задержан подозреваемый в поджоге мужского монастыря «Ганина Яма»

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2018. Сотрудники свердловского МВД установили личность подозреваемого в поджоге одного из ...

16.03.2017 В Асбесте задержан подозреваемый в краже 10 смартфонов из салона связи

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2017. Бойцы патрульно-постовой службы межмуниципального отдела МВД России «Асбестовский» ...

03.06.2015 В Верхней Пышме злоумышленник взорвал банкомат «Сбербанка» и похитил 2 млн рублей

В Верхней Пышме злоумышленник взорвал банкомат ОАО «Сбербанк России» на улице Машиностроителей, 7 и похитил 2 млн руб. ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицыВчера, 15:54В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров05.10.2023Павел Ваняшин: На Среднем Урале 19 из 20 плательщиков соблюдают сроки уплаты налогов06.10.2023Туризм должен продолжаться06.10.2023Поучительные экскурсии
Архив новостей
Ноябрь 2023 (66)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18