В Челябинске сотрудники полиции раскрыли кражу металлических фрез стоимостью 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. Сотрудники транспортной полиции аэропорта Кольцово установили и задержали мужчину, ...11.02.2020 В Екатеринбурге задержан подозреваемый в мошеннических сделках с автомобилями
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2020. В отношении жителя Екатеринбурга возбуждено уголовное дело — он подозревается в ...05.10.2018 В Верхней Пышме задержан подозреваемый в поджоге мужского монастыря «Ганина Яма»
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2018. Сотрудники свердловского МВД установили личность подозреваемого в поджоге одного из ...16.03.2017 В Асбесте задержан подозреваемый в краже 10 смартфонов из салона связи
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2017. Бойцы патрульно-постовой службы межмуниципального отдела МВД России «Асбестовский» ...03.06.2015 В Верхней Пышме злоумышленник взорвал банкомат «Сбербанка» и похитил 2 млн рублей
В Верхней Пышме злоумышленник взорвал банкомат ОАО «Сбербанк России» на улице Машиностроителей, 7 и похитил 2 млн руб. ...