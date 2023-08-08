В Челябинске сотрудники полиции раскрыли кражу металлических фрез стоимостью 1 млн рублей

УрБК, Челябинск, 01.11.2023. Сотрудники полиции Челябинска оперативно раскрыли кражу металлических фрез от оборудования с числовым программным управлением из помещения цеха, расположенного по Свердловскому проспекту. Сумма причиненного ущерба, по словам заявителя, составила около 1 млн руб., сообщает пресс-служба южноуральского ГУ МВД России.



После оформления заявления о краже на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе опроса возможных очевидцев сотрудники правоохранительных органов установили возможного подозреваемого. Злоумышленник присвоил чужое имущество и продал его за 350 тыс. руб., а вырученными средствами распорядился по своему усмотрению.



Подозреваемый был задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере».