В Челябинской области один из постояльцев социального учреждения оформил на другого 90 заявок на кредиты

УрБК, Челябинск, 18.03.2024. Сотрудники правоохранительных органов Челябинской области задержали постояльца социального учреждения, который оформил 90 заявок на кредиты от имени другого постояльца. Злоумышленник воспользовался тем, что потерпевший имеет проблемы со здоровьем, сообщает региональное отделение ГУ МВД России.



Так, сотрудники полиции установили, что подозреваемый, ранее судимый за аналогичные преступления постоялец социального учреждения, воспользовался доверием потерпевшего, уговорил его пойти в банк и оформить две банковские карты — дебетовую и кредитную на 25 тыс. руб. Оформленные банковские карты злоумышленник забрал себе, так как, по его словам, потерпевший не отдавал отчета о происходящем.



После этого мужчина снял с чужой карты все средства, а также пенсию по инвалидности потерпевшего. Об этом стало известно работникам соцучреждения, которые обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого, выяснив, что он уже успел оформить заявки на кредиты от имени потерпевшего, привязав его карты к номеру своего мобильного телефона.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 158 УК РФ «Кража с банковского счета». В настоящий момент ему избирается мера пресечения.