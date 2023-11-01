В Челябинской области один из постояльцев социального учреждения оформил на другого 90 заявок на кредиты

УрБК, Челябинск, 01.11.2023. Сотрудники полиции Челябинска оперативно раскрыли кражу металлических фрез от оборудования ...16.08.2023 Челябинские полицейские задержали иностранца по подозрению в совершении махинаций с криптовалютой на сумму 3 млн рублей
УрБК, Челябинск, 16.08.2023. Сотрудники уголовного розыска Челябинска при поддержке коллег из Нижнего Новгорода смогли ...04.02.2020 В Среднеуральске Росгвардия и полиция задержали похитителя 20 мобильных телефонов из салона сотовой связи
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2020. В Среднеуральске сотрудники Росгвардии оказали полиции содействие в задержании ...22.03.2017 В Кольцово житель Твери украл у гражданина Узбекистана деньги и планшетный компьютер
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2017. Сотрудники полиции в аэропорту Кольцово установили и задержали жителя Твери, который ...25.06.2013 В Первоуральске полиция задержала мужчину, подозреваемого в хищении с банковской карты более 150 тыс. рублей
УрБК, Первоуральск, 25.06.2013. Сотрудники полиции задержали в Первоуральске мужчину, подозреваемого в хищении с ...