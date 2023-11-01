УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:59

В Челябинской области один из постояльцев социального учреждения оформил на другого 90 заявок на кредиты

УрБК, Челябинск, 18.03.2024. Сотрудники правоохранительных органов Челябинской области задержали постояльца социального учреждения, который оформил 90 заявок на кредиты от имени другого постояльца. Злоумышленник воспользовался тем, что потерпевший имеет проблемы со здоровьем, сообщает региональное отделение ГУ МВД России.

Так, сотрудники полиции установили, что подозреваемый, ранее судимый за аналогичные преступления постоялец социального учреждения, воспользовался доверием потерпевшего, уговорил его пойти в банк и оформить две банковские карты — дебетовую и кредитную на 25 тыс. руб. Оформленные банковские карты злоумышленник забрал себе, так как, по его словам, потерпевший не отдавал отчета о происходящем.

После этого мужчина снял с чужой карты все средства, а также пенсию по инвалидности потерпевшего. Об этом стало известно работникам соцучреждения, которые обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого, выяснив, что он уже успел оформить заявки на кредиты от имени потерпевшего, привязав его карты к номеру своего мобильного телефона.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 158 УК РФ «Кража с банковского счета». В настоящий момент ему избирается мера пресечения.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.11.2023 В Челябинске сотрудники полиции раскрыли кражу металлических фрез стоимостью 1 млн рублей

УрБК, Челябинск, 01.11.2023. Сотрудники полиции Челябинска оперативно раскрыли кражу металлических фрез от оборудования ...

16.08.2023 Челябинские полицейские задержали иностранца по подозрению в совершении махинаций с криптовалютой на сумму 3 млн рублей

УрБК, Челябинск, 16.08.2023. Сотрудники уголовного розыска Челябинска при поддержке коллег из Нижнего Новгорода смогли ...

04.02.2020 В Среднеуральске Росгвардия и полиция задержали похитителя 20 мобильных телефонов из салона сотовой связи

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2020. В Среднеуральске сотрудники Росгвардии оказали полиции содействие в задержании ...

22.03.2017 В Кольцово житель Твери украл у гражданина Узбекистана деньги и планшетный компьютер

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2017. Сотрудники полиции в аэропорту Кольцово установили и задержали жителя Твери, который ...

25.06.2013 В Первоуральске полиция задержала мужчину, подозреваемого в хищении с банковской карты более 150 тыс. рублей

УрБК, Первоуральск, 25.06.2013. Сотрудники полиции задержали в Первоуральске мужчину, подозреваемого в хищении с ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков19.02.2024Транспортная реновация22.02.2024Шигир для каждого19.02.2024Передовой Академический22.02.2024Экономический и энергетический эффект
Архив новостей
Март 2024 (363)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18