Жители Челябинской области вложили в фиктивную торговую площадку 2,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. В Красноуфимске местный житель в попытке заработать на инвестициях потерял свыше 1,8 ...22.03.2024 Жители Челябинской области отправили мошенникам более 1,3 млн рублей
УрБК, Челябинск, 22.03.2024. Жители Челябинской области, поддавшись на уловки мошенников, потеряли более 1,3 млн руб. ...20.03.2024 В Челябинской области мошенники под предлогом легкого заработка обманули местных жителей почти на 1,5 млн рублей
УрБК, Челябинск, 20.03.2024. Двое жителей Южного Урала стали жертвами мошенников, которые предлагали им легкий способ ...05.09.2023 Житель Красноуфимска отдал лжеброкерам более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. Житель Красноуфимска, пытаясь заработать легкие деньги, стал жертвой мошенников. ...27.07.2023 Двое жителей Серова за сутки перевели кибермошенникам почти 2,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. К полицейским города Серова за сутки обратились двое местных жителей, ставших жертвами ...