Жители Челябинской области вложили в фиктивную торговую площадку 2,5 млн рублей

УрБК, Челябинск, 11.06.2024. В Челябинской области двое членов семьи стали жертвами мошенников. Мужчина и его мать вложили в фиктивную торговую площадку 2,5 млн руб., сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.



Так, потерпевший сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что в интернете увидел рекламу инвестиций и решил вложить средства, чтобы получать дополнительный доход. Мужчина оставил личные данные, и вскоре ему поступил звонок от неизвестного, который представился трейдером.



По его указке потерпевший установил ряд приложений на свой смартфон, оформил кредиты и внес на указанные мошенником счета порядка 2 млн руб. Мужчине удалось «заработать» 700 тыс. руб., по данным установленного им приложения, однако вывести он их не смог и решил оформить личный кабинет на той же площадке на имя своей матери. В результате этого на счета злоумышленников было переведено еще 500 тыс. руб. Когда никакой прибыли вывести не удалось, потерпевшие поняли, что стали жертвами мошенников, и обратились в полицию.



По данному факту следственным отделом отдела МВД России по Ашинскому району возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».