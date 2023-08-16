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Вчера, 17:19

В Челябинской области вынесли приговор лжепродавцу криптовалюты

УрБК, Челябинск, 09.04.2024. В Челябинске суд вынес приговор преступнику, похитившему 3 млн руб. под предлогом продажи криптовалюты. Злоумышленнику назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что летом 2023 года подсудимый прибыл в Челябинск, увидев в интернете сообщение о покупке криптовалюты. Он встретился с хозяином объявления, взял у него деньги и под предлогом необходимости проверить купюры на подлинность вышел из помещения переговорной банка, где проходила встреча. После этого он скрылся с места, а денежные средства использовал по своему усмотрению.

Потерпевший обратился в правоохранительные органы, которые задержали злоумышленника и возбудили против него уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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