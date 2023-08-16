В Челябинской области вынесли приговор лжепродавцу криптовалюты

УрБК, Челябинск, 16.08.2023. Сотрудники уголовного розыска Челябинска при поддержке коллег из Нижнего Новгорода смогли ...19.10.2022 В Екатеринбурге будут судить преступную группу по делу о хищении 6,7 млн рублей под предлогом обмена криптовалюты
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2022. В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело о грабеже под предлогом обмена ...16.08.2022 В Челябинске осудили организатора финансовой пирамиды за хищение у потерпевших более 16 млн рублей
УрБК, Челябинск, 16.08.2022. В Челябинске Центральный районный суд вынес приговор жителю Казани, виновному в ...23.06.2022 Жителя Южного Урала осудили за хищение у 37 потерпевших более 1,2 млн рублей
УрБК, Челябинск, 23.06.2022. На Южном Урале Карталинский суд вынес приговор местному жителю, который обманным путем ...14.03.2022 В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о хищении 13 млн рублей у клиентов интерьерного салона
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2022. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор по делу о хищении ...